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    У вересні відбудеться Інвестиційний форум Києва: програма заходу

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    Щорічно в Києві проходить Інвестиційний форум міста - У вересні відбудеться Інвестиційний форум Києва: програма заходу
    Щорічно в Києві проходить Інвестиційний форум міста
    Фото: КМДА

    Інвестиційний форум Києва цього року буде присвячений смарт-розвитку Київщини та її креативній трансформації

    10 вересня 2021 року в Києві відбудеться важлива щорічна подія в економічному житті столиці – Інвестиційний форум міста. Захід буде присвячений смарт-розвитку Київщини та її креативній трансформації. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Міський голова також зауважив, що Київ зосередився на втіленні перетворень, які зроблять місто більш технологічним, екологічним і стійким до можливих майбутніх викликів.

    «Пандемія Covid-19 стала великим викликом для всього світу. Нова реальність змусила міську владу переосмислити ключові напрями і перспективні сфери для розкриття потенціалу столиці. Ми вбачаємо перспективу в подальшому смарт-розвитку Київщини та її інвестиційно привабливих напрямів – креативних індустрій, інформаційно-комунікаційних технологій і фармацевтики. Саме ці галузі міської економіки мають стати основою для подальшого економічного та соціального розвитку столиці», – наголосив Кличко.

    Цього року в КВЦ «Парковий» на Інвестиційному форумі Києва зустрінуться представники київської міської влади та міжнародні експерти. Темою до обговорення стануть муніципальні виклики, що загострилися через Covid-19, світовий досвід подолання економічних наслідків, спричинених пандемією, та шляхи розвитку столичного регіону.

    У рамках форуму відбудеться основна сесія, присвячена новим можливостям інвестиційно-привабливих індустрій, а також чотири дискусійні панелі:

    • «Інструменти залучення інвестицій у проєкти Великого Києва»,
    • «Адаптація до кліматичних змін: стрімкий урбаністичний розвиток і збереження довкілля»,
    • «Підтримання міцного здоров’я спільноти»,
    • «Креативна трансформація: коди нової реальності».

    Захід продовжить паблік-ток, присвячений залученню інвестицій у розвиток мегаполіса.

    Також протягом всієї програми форуму столичні компанії презентуватимуть інвесторам потенціал столичного регіону в галузі охорони здоров’я, харчової промисловості, виробництва товарів широкого вжитку, логістики, високих технологій, держуправління, індустрії розваг, а також хімічної та легкої промисловості.

    Теги: Віталій Кличко Київ інвестиції місто
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    У вересні відбудеться Інвестиційний форум Києва: програма заходу