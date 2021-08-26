У вересні відбудеться Інвестиційний форум Києва: програма заходу

Інвестиційний форум Києва цього року буде присвячений смарт-розвитку Київщини та її креативній трансформації

10 вересня 2021 року в Києві відбудеться важлива щорічна подія в економічному житті столиці – Інвестиційний форум міста. Захід буде присвячений смарт-розвитку Київщини та її креативній трансформації. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова також зауважив, що Київ зосередився на втіленні перетворень, які зроблять місто більш технологічним, екологічним і стійким до можливих майбутніх викликів.

«Пандемія Covid-19 стала великим викликом для всього світу. Нова реальність змусила міську владу переосмислити ключові напрями і перспективні сфери для розкриття потенціалу столиці. Ми вбачаємо перспективу в подальшому смарт-розвитку Київщини та її інвестиційно привабливих напрямів – креативних індустрій, інформаційно-комунікаційних технологій і фармацевтики. Саме ці галузі міської економіки мають стати основою для подальшого економічного та соціального розвитку столиці», – наголосив Кличко.

Цього року в КВЦ «Парковий» на Інвестиційному форумі Києва зустрінуться представники київської міської влади та міжнародні експерти. Темою до обговорення стануть муніципальні виклики, що загострилися через Covid-19, світовий досвід подолання економічних наслідків, спричинених пандемією, та шляхи розвитку столичного регіону.

У рамках форуму відбудеться основна сесія, присвячена новим можливостям інвестиційно-привабливих індустрій, а також чотири дискусійні панелі:

«Інструменти залучення інвестицій у проєкти Великого Києва»,

«Адаптація до кліматичних змін: стрімкий урбаністичний розвиток і збереження довкілля»,

«Підтримання міцного здоров’я спільноти»,

«Креативна трансформація: коди нової реальності».

Захід продовжить паблік-ток, присвячений залученню інвестицій у розвиток мегаполіса.

Також протягом всієї програми форуму столичні компанії презентуватимуть інвесторам потенціал столичного регіону в галузі охорони здоров’я, харчової промисловості, виробництва товарів широкого вжитку, логістики, високих технологій, держуправління, індустрії розваг, а також хімічної та легкої промисловості.