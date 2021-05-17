  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Цьогорічний Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Востаннє Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року - Цьогорічний Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус
    Востаннє Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року
    Фото: World Economic Forum

    Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, переносили вже двічі

    Запланований на серпень Всесвітній економічний форум скасували через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба форуму.

    «На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», – мовиться у заяві.

    Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, переносили вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення форуму – останньою локацією обрали Сінгапур.

    Цього разу форум вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце його проведення мають оголосити пізніше.

    «Це було важке рішення, особливо з огляду на великий інтерес наших партнерів зібратися разом не просто віртуально... Але врешті-решт здоров'я та безпека кожного, кого це стосується, є нашим найвищим пріоритетом», - сказав професор Клаус Шваб, засновник та Виконавчий голова Світового економічного форуму.

    Востаннє Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року – це були ювілейні 50-ті збори.

    До слова, із сайту Всесвітнього економічного форуму зник фрагмент статті про шістьох жінок, що змінили світову історію, у якому українську княгиню Ольгу назвали «першим російським монархом», а Київську Русь – «предком сучасної Росії», її ж чоловіка князя Ігоря помилково перейменували в Івана.

    Згадку про княгиню Ольгу повністю прибрали, і змінили назву статті: тепер вона називається просто «Жінки в історії, які змінили світ…». Хоч у лінку досі вказано, що йдеться про шістьох жінок, стаття розповідає лише про п’ятьох.

    «Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості», – такий напис з’явився під заголовком та над текстом матеріалу 11 березня.

    Хоч стаття з’явилася на сайті Всесвітнього економічного форуму ще 8 березня, увагу українців вона привернула 11 березня. Низка політиків написала про викривлення історії в матеріалі цієї міжнародної неурядової організації. Всесвітній економічний форум видалив статтю замість того, щоб виправити. Додаткових заяв щодо цього не було.

    Теги: Швейцарія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цьогорічний Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус