Цьогорічний Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус

Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, переносили вже двічі

Запланований на серпень Всесвітній економічний форум скасували через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба форуму.

«На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», – мовиться у заяві.

Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, переносили вже двічі. Спочатку дату змістили на початок літа, а пізніше на серпень. Змінювали і місце проведення форуму – останньою локацією обрали Сінгапур.

Цього разу форум вирішили перенести на першу половину 2022 року. Остаточну дату та місце його проведення мають оголосити пізніше.

«Це було важке рішення, особливо з огляду на великий інтерес наших партнерів зібратися разом не просто віртуально... Але врешті-решт здоров'я та безпека кожного, кого це стосується, є нашим найвищим пріоритетом», - сказав професор Клаус Шваб, засновник та Виконавчий голова Світового економічного форуму.

Востаннє Всесвітній економічний форум зібрався у січні 2020 року – це були ювілейні 50-ті збори.

До слова, із сайту Всесвітнього економічного форуму зник фрагмент статті про шістьох жінок, що змінили світову історію, у якому українську княгиню Ольгу назвали «першим російським монархом», а Київську Русь – «предком сучасної Росії», її ж чоловіка князя Ігоря помилково перейменували в Івана.

Згадку про княгиню Ольгу повністю прибрали, і змінили назву статті: тепер вона називається просто «Жінки в історії, які змінили світ…». Хоч у лінку досі вказано, що йдеться про шістьох жінок, стаття розповідає лише про п’ятьох.

«Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості», – такий напис з’явився під заголовком та над текстом матеріалу 11 березня.

Хоч стаття з’явилася на сайті Всесвітнього економічного форуму ще 8 березня, увагу українців вона привернула 11 березня. Низка політиків написала про викривлення історії в матеріалі цієї міжнародної неурядової організації. Всесвітній економічний форум видалив статтю замість того, щоб виправити. Додаткових заяв щодо цього не було.