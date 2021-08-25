П'ять країн вирішили створити фонд для підтримки України

Фонд «Партнерство за сильну Україну» має почати роботу до грудня 2021 року

Фонд «Партнерство за сильну Україну» має почати роботу до грудня 2021 року

Країни хочуть допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США вирішили створили фонд «Партнерство за сильну Україну».

Як зазначила пресслужба британського посольства в Україні, таким чином країни хочуть допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Фонд має почати роботу до грудня 2021 року та залучити до £35 мільйонів ( близько 1,2 мільярда гривень) від донорів протягом трьох років.

«Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України», – зазначили у посольстві.

Як відзначається, вкладені кошти мають допомогти підвищити якість державних послуг, збільшити доходи домогосподарств і посилити зв’язки між громадами, розділеними конфліктом.

До слова, до кінця року Україну відвідає президент Франції Макрон.

Напередодні Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.

Як відомо, 23 серпня у Києві учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

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