Офіційно закрито унікальний український стартап

Українці працювали над створенням «розумного» сенсору для моніторингу споживання електроенергії вдома (енергомонітор)

Команда Івана Пасічника офіційно закрила проект Ecoisme. Вони працювали над створенням «розумного» сенсору для моніторингу споживання електроенергії вдома (енергомонітор). Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Ecoisme закритий, і тепер офіційно. Чому тільки зараз? Процес закриття в Великій Британії має на увазі необхідність довести що не було злого умислу. Тобто ми найняли так званих insolvency practitioners, вони зайшли в компанію, отримали доступ до всіх рахунків, контрактів, контрагентів і інвесторів. І розбиралися чому ж ми займалися, і чи була можливість компанію врятувати», - написав Пасічник, котрого журнал Forbes включив до свого списку 30 найталановитіших молодих фахівців Європи у галузі технологій (30 Under 30).

Він зазначив, що 17 липня менеджери з ліквідації офіційно закрили компанію.

Раніше Пасічник розповідав, що влітку 2014 року відкрили компанію, уклали партнерство з європейською телекомкомпанією, отримали попередні замовлення.

«Це була компанія, в основі якої лежали дуже складні алгоритми розпізнавання пристроїв, які вимагали окремої команди дата саєнс (наука про роботу з даними – Ред.), плюс це хардвер і електроніка з виробництвом, плюс бізнес модель з даними, яку ми могли протестувати тільки після успішного запуску в продаж самих сенсорів. А без цієї моделі ми були не цікаві інвесторам, так як не могли показати те, що називають recurring revenue. Це замкнене коло ми намагалися розірвати аж до цього дня», - розповів Пасічник.

Він нагадав, що не зміг залучити інвестиції в Дубаї, потім восени 2018 року запустили еквіті-краудфандінг (тут інвестори купують акції компанії замість безпосередньо продукт – Ред.) на англійській платформі SyndicateRoom, де планували отримати 300 тис. фунтів, але не досягли успіху в цьому.

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