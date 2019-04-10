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    У вихідні на ВДНГ киян навчатимуть, як зберегти здоров’я (програма)

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    У вихідні на ВДНГ киян навчатимуть, як зберегти здоров’я (програма)

    На відвідувачів чекають майстер-класи, семінари, інфо-зони

    13-14 квітня у рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я триватимуть Дні здоров’я на ВДНГ. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

    У рамках Днів здоров’я на ВДНГ відбудуться майстер-класи «Шефи навчають гастроздоров’ю» за участю відомих професіоналів, розробників систем здорового харчування. Також працюватиме інфо-зона «Тарілка здорового харчування», у рамках якої розкажуть про практичну реалізацію рекомендацій ВООЗ щодо здорового харчування, відбудуться семінари та дискусії з виробниками здорових та функціональних продуктів харчування, вікторина, дитяча гра, лотерея.

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    На інфо-зоні «Діабет і життя» проводитимуть семінари експертів та фахівців для людей з діабетом та їхніх близьких, ознайомлять з проектом «ДіАбетка».

    У рамках заходу відкриється інфо-зона «Аутизм – життя для батьків», де відбудуться консорціум експертних організацій, лекторій, майстер-класи та навчання.

    Також відкриють Bloody-Zone «Відповідальне Донорство», де працюватиме мобільна бригада центру крові для охочих стати донорами, відбудуться лекції та персоналізоване інформування відвідувачів, фото- та автограф-сесія із зірками та медіа-персонами, які беруть участь в проекті.

    Окрім того, у рамках Днів здоров’я на ВДНГ працюватиме дитяча зона, відкриється сімейний парк-квест. Для лікарів первинної ланки, дієтологів, представників бізнесу, а також для батьків проведуть тематичні конференції.


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    Організатори: Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та громадська спілка «Українська асоціація функціонального харчування», портал Медпросвіта.

    Місце проведення: Національний комплекс «Експоцентр України», вул. Глушкова, 1, павільйон № 1.

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