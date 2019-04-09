Супрун нагадала: близькі пацієнтів мають право відвідувати хворих у реанімації



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Біля пацієнта в реанімації одночасно може перебувати не більше двох людей

В Україні близькі пацієнтів, які перебувають в реанімації, мають право їх там відвідувати. Медичним закладам заборонено обмежувати відвідувачів у часі чи не пускати до реанімації через »не той вік».

Про це на сторінці в Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Супрун стверджує, що лише 21% відвідувачів мали безперешкодний доступ до реанімації та могли перебувати там цілодобово. Кожен десятий відвідувач був вимушений боротися за це право, при цьому у 4% від родичів лікарі вимагали хабар за перебування в реанімації біля хворого.

»В деяких лікарнях пускають лише на короткий проміжок часу, в деяких — лише у встановлені години, а десь (добре, що такого вже мізер) ще й беруть за це хабар. Маємо вкотре нагадати, що відвідувачі будь-якого віку мають право вільно перебувати поруч із пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії 24/7. Це право забезпечує заклад охорони здоров’я», - написала Уляна Супрун.

За інформацією Супрун до пацієнта у будь-який час повинні пустити його родича, не звертаючи уваги на вік. Разом із хворим без обмежень у часі може перебувати один відвідувач. Максимум в реанімації може знаходитись двоє близьких, проте винятки можна обговорити з лікарем. До того ж Супрун наголошує, що перебувати в реанімації може будь-хто, незалежно від родинних стосунків.

Перебуваючи у реанімаційному відділенні необхідно: