Супрун заявила, що у 70% випадках швидку допомогу викликають не за призначенням



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Близько 70% викликів швидкої не завершується госпіталізацією пацієнтів

Близько 70% викликів швидкої допомоги в Україні є непрофільними, тобто здійсненими не за призначенням, заявила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Про це написала очільниця МОЗ у Facebook.

«Непрофільні виклики — під цим бюрократичним виразом криється проблема, яка може вартувати життя. Це виклики екстреної медичної допомоги, які змушують бригади швидкої виконувати ролі таксі, сусідів чи сімейних лікарів — загалом кого завгодно, тільки не своє справжнє призначення», — заявила Супрун.

Вона зазначила, що в таких випадках люди розповідають про безпосередню загрозу життя їм або їхнім близьким, але насправді це не так.

«Але по приїзду виявляється, що пацієнт не потребував екстреної допомоги. Наприклад, медиків просять збити тиск, знизити температуру чи відвезти до лікарні, коли відсутня пряма загроза життю і здоров’ю. Взагалі абсурд, коли за екстреною допомогою звертаються, щоб вимкнути газ в квартирі — а буває і таке», — заявила Супрун.

Таким чином, близько 70% викликів швидкої не завершується госпіталізацією пацієнтів.

«Те, що таких викликів більшість, не лише проблема бригад екстренки, які працюють в дуже непростих умовах. Це проблема всіх нас, адже поки бригада радить випити парацетамол від температури (що є по суті консультацією, яка надається сімейним лікарем) хтось з інфарктом залишається без екстреної допомоги, бо всі медики зайняті на непрофільних викликах», — наголосила очільниця МОЗ.