У Вишгороді автомобіль збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході (фото)



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Автомобіль Hyundai вилучено на штрафмайданчик Фото: Нацполіція

У результаті ДТП постраждала жінка та 3-річна дитина

У понеділок, 3 червня, увечері у Вишгороді на пішохідному переході автомобіль Hyundai збив жінку з двома дітьми. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

«49-річна жінка переходила дорогу на пішохідному переході з двома дівчатками – 9-ти та 3-х років, коли на них здійснив наїзд автомобіль», - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП постраждала жінка та 3-річна дитина. Жінку з тілесними ушкодженнями та черепно-мозковою травмою доставлено для надання медичної допомоги до місцевої лікарні, а дитину з закритою травмою черевної порожнини госпіталізовано до дитячої лікарні Києва.

Автомобіль, яким керував 62-річний місцевий житель, вилучений як речовий доказ та перебуває на штрафмайданчику.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 286 Кримінального кодексу України

Нагадаємо, ДТП сталася сьогодні близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького. Зіткнулися дві маршрутки та автомобіль.

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.