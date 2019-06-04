ДТП під Києвом: рятувальники деблокували водія маршрутки (фото)



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Працівники ДСНС провели деблокація водія Фото: ДСНС

Водій маршрутного таксі «Мерседес Спринтер» не міг самостійно вибратися з авто

На місці ДТП у Боярці за участю двох маршруток і автомобіля рятувальники провели деблокацію водія маршрутного таксі «Мерседес». Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце ДТП було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе, 33-ДПРЧ м. Боярка та 62-ДПРЧ м. Вишневе.

«По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що відбулось ДТП за участю двох маршрутних таксі - «Мерседес Спринтер», автобуса «Еталон» та автомобіля «Шкода Фабія». На місці події працівниками ДСНС проведено деблокацію водія маршрутного таксі «Мерседес Спринтер», - інформують у ДСНС.

Нагадаємо, ДТП сталася сьогодні близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.