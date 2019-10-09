У Вишгороді поліцейські знайшли незаконну зброю у водія авто (фото)



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У правопорушника вилучили револьвер марки Stalker Фото: Нацполіція

У чоловіка не було дозвільних документів на зброю

Під час проведення комплексно-оперативного відпрацювання під умовною назвою «Безпека дорожнього руху - це життя» наряд групи реагування патрульної поліції вилучив незаконну зброю у жителя Вишгород.

На 28 км траси Київ-Вишгород правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. Помітивши зброю, запитали у водія, чи є у нього дозвільні документи на неї. Чоловік відповів, що жодних таких документів він не має.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Вишгородського відділку. У правопорушника вилучили револьвер марки Stalker та 54 набої до нього. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція нагадує, що на Київщині триває місячник із добровільної здачі зброї. Громадяни, які з 1 по 31 жовтня за власним бажання принесуть до поліції зброю, боєприпаси, вибухові речовини чи спеціальні засоби, звільняться від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зробити це можна, звернувшись до будь-якого відділку поліції на території Київської області.