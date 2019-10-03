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    У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)

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    Під час обшуку вилучено&nbsp;патрони різного калібру - У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)
    Під час обшуку вилучено патрони різного калібру
    Фото: Нацполіція

    Молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у місті біля водойми

    Працівники Білоцерківського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в одній із квартир міста виявили боєприпаси та наркотики.

    У 37-річного господаря, який вже відбував покарання за незаконне зберігання наркотичних речовин, поліція виявила та вилучила гранату Ф-1 із запалом, патрони різного калібру. Також вилучено комплектуючі деталі до пістолета, пакет зі вмістом, схожим на пластид, білий порошок, зовні схожий на амфетамін та канабіс. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Щодо походження боєприпасів, за словами зловмисника, все це він знайшов у місті біля водойми.

    Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

    За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ст. 309 та за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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    У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)
    У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)
    У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)
    У жителя Білої Церкви поліція знайшла боєприпаси та наркотики (фото)

    Як повідомлялося, у Київській області при розшуку викраденого мотоцикла поліція під час невідкладного обшуку у жителя Васильківщині знайшла зброю, вибухівку, наркотичні засоби та приладдя для їх виготовлення.

    Національна поліція України зброя граната Київщина наркотики боєприпаси
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