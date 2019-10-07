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    Новий глава Нацполіції розповів про легалізацію зброї, наркотиків і проституцію

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    Новий глава Нацполіції Ігор Клименко - Новий глава Нацполіції розповів про легалізацію зброї, наркотиків і проституцію
    Новий глава Нацполіції Ігор Клименко

    Новий глава Нацполіції підтримує у разі внесення змін до законодавства легалізацію проституції

    Легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій. Про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

    Клименко заявив, що після завершення бойових дій потрібно вилучити незаконну зброю і вислухати експертів для прийняття цього рішення.

    «Я вважаю, що перш за все потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю за легальним», - заявив Клименко.

    Крім того, Клименко вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.

    «Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове», - зазначив він.

    Новий глава Нацполіції підтримує у разі внесення змін до законодавства легалізацію проституції, «тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося».

    Національна поліція України зброя наркотики проституція Ігор Клименко
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