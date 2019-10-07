Двоє киян влаштували бійку зі стріляниною у Славутичі (фото)
Поліція затримала нападників на відвідувача кафе
Днями до правоохоронців надійшла заява від мешканця Славутича, що двоє незнайомих йому чоловіків безпричинно напали, почали бити та здійснили декілька пострілів з травматичної зброї.
Поліція встановила, що в одному з кафе міста двоє молодиків розпивали алкогольні напої та спричиняли дрібні конфлікти з відвідувачами закладу, серед яких був і заявник. Пізніше, надворі між чоловіками сталася бійка. Нападники здійснили постріли в бік опонента. Відтак, потерпілого госпіталізовано із вогнепальним пораненням плеча, поперекової області та забої. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
В ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особи нападників та затримали їх в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє 32-річних мешканців столиці. Чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Два пістолети для відстрілу гумовими кулями та набої до них вилучено як речові докази.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Сьогодні затриманим буде обиратися міра запобіжного заходу.