У ювелірних магазинах Київщини вилучено контрабандних прикрас на 150 млн грн (фото)



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Завезені поза митним контролем ювелірні вироби реалізовувалися в спеціалізованих магазинах під торговою маркою «Столична ювелірна фабрика»

Прокуратурою Київської області викрито схему контрабанди в Україну ювелірних виробів, внаслідок чого завдано збитків державі на суму понад 30 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області виявлено, задокументовано та припинено діяльність ФОП, які реалізовували завезені поза митним контролем ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах під торговою маркою «Столична ювелірна фабрика», - йдеться в повідомленні.

У вказаних спеціалізованих магазинах проведено обшуки, де виявлено та вилучено понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 млн грн, походження яких документально не підтверджено.

За наслідками проведених обшуків, які тривали упродовж місяця, призначено гемологічні та товарознавчі експертизи.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України, триває.