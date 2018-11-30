На Закарпатті виявили вагон з контрабандними сигаретами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі сигарети розвантажують та рахують, а також встановлюють осіб, причетних до контрабандної діяльності

Контрабандний товар прикордонники знайшли в залізничному пункті пропуску Салівка під час огляду одного з вагонів вантажного поїзда, що прямував до Угорщини

Прикордонники відділу Тиса Чопського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон великої партії тютюнових виробів.





Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що контрабандний товар прикордонники знайшли в залізничному пункті пропуску Салівка під час огляду одного з вагонів вантажного поїзда, що прямував до Угорщини.

«Інформацію про можливу спробу переміщення контрабандних сигарет цим поїздом прикордонникам заздалегідь надали оперативники Західного регіонального управління ДПСУ. Тому на нього звернули особливу увагу і оглядали поглиблено спільно з митниками. Правоохоронці знайшли контрабандний тютюн під вантажем деревних паливних брикетів», - йдеться в повідомленні.



Наразі тривають заходи з розвантаження та перерахунку товару, а також встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності.

Напередодні в Чорному морі під Одесою з трюму знятої з мілини баржі Паралель вивантажили всі контрабандні сигарети. Вантаж був переміщений в один зі складів, де проведуть перерахунок товару.

Також повідомлялося, що у Львівській області знищили партію контрабандних сигарет на 560 тисяч гривень.