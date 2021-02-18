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    У заметі біля лікарні в Києві застрягла цистерна з киснем (фото)

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    За допомогою спецтехніки вантажівку було відбуксовано на розчищену ділянку дороги - У заметі біля лікарні в Києві застрягла цистерна з киснем (фото)
    За допомогою спецтехніки вантажівку було відбуксовано на розчищену ділянку дороги
    Фото: ДСНС

    Вантажівку з замету витягли рятувальники

    Сьогодні, 18 лютого, о 08:12 на території інституту серця на вул. Братиславській, 5 у Деснянському районі Києва застряг великогабаритний автомобіль Volvo (цистерна з киснем). Повідомлення про те, що вантажівка не має можливості продовжувати рух і потребує допомоги, надійшло до рятувальної служби.

    Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, до місця виклику для надання допомоги було направлено рятувальників 19 Державної пожежно-рятувальної частини.

    За допомогою спеціальної техніки підвищеної прохідності автомобіль було відбуксовано на розчищену ділянку дороги, де водій вже міг самостійно продовжити рух.

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    У заметі біля лікарні в Києві застрягла цистерна з киснем (фото)
    У заметі біля лікарні в Києві застрягла цистерна з киснем (фото)
    У заметі біля лікарні в Києві застрягла цистерна з киснем (фото)

    До слова, сстаннім часом у Києві спостерігаються значні затримки з вивезенням побутових відходів. Комунальники пояснюють це нерозчищеними під’їздами до сміттєвих контейнерів.

    Водночас дорожники інформують, що в Києві триває вивезення снігу з доріг, тротуарів і шляхопроводів: за останню добу вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу.

    17 лютого інспектори з благоустрою внесли 450 приписів та склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок.

    Теги: Київ ДСНС вантажівки рятувальники снігопад
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