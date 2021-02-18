Снігоприбирання в Києві далеке від ідеального. Інспектори виписали чергову порцію штрафів

За минулу добу інспектори склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок

Інтенсивні опади в Києві припинились, проте за два тижні снігу випало до півметра. Інспектори благоустрою продовжують працювати в посиленому режимі та фіксують сотні порушень.

У середу, 17 лютого, інспектори внесли 450 приписів та склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Щодня особисто виїжджаю на контроль, бачу, що ситуація зі снігоприбиранням далека від ідеальної. Проте, місто докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію. Керівники районів, відповідальних департаментів та комунальних підприємств отримали чітку задачу – працювати на максимумі. Основна відповідальність – на балансоутримувачах. І я вкотре закликаю не чекати весни і штрафів та оперативно звільняти території від снігу та бурульок», – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, за чинними правилами благоустрою, територія навколо будівлі чи тимчасової споруди має бути прибрана в радіусі 10 метрів, а не лише біля входу.

За ст. 152 КУпАП штраф за неякісне прибирання снігу та бурульок – до 1700 грн.

Як повідомлялося, 14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

Для очищення дахів житлових та інших будинків від крижаних бурульок керуючі компанії в районах Києва використовують спеціальні автовишки – наразі працює 11 одиниць. Також працюють 111 покрівельників підприємств і залучена 21 бригада альпіністів, оскільки очищення бурульок із дахів багатоповерхових будинків супроводжується значною небезпекою та потребує спеціальних навичок.

16 лютого інспектори внесли понад 600 приписів та склали 47 адміністративних протоколів за неприбраний сніг і накриження.