Гори снігу зникають уночі. Як проходить очищення Києва (відео)

За минулу добу з Києва вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу

Основна робота з вивезення снігу з Києва проводиться вночі

У Києві триває вивезення снігу з доріг, тротуарів і шляхопроводів. За останню добу вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Основна робота з вивезення снігу проводиться вночі, щоб менше впливати на трафік. Так, минулої ночі було залучено 360 одиниць спецтехніки. Працювали 309 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Крім вивезення снігу, триває доочистка тротуарів, очищення місць, де був припаркований транспорт.

Нині працює 422 одиниці спецтехніки та 561 працівник у складі 77 бригад з ручного прибирання.

За даними синоптиків, у Києві в четвер прогнозуються невеликі опади.

Як повідомлялося, 17 лютого інспектори з благоустрою внесли 450 приписів та склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок.