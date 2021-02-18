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    Гори снігу зникають уночі. Як проходить очищення Києва (відео)

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    За минулу добу з Києва вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу - Гори снігу зникають уночі. Як проходить очищення Києва (відео)
    За минулу добу з Києва вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу
    Фото: Київавтодор

    Основна робота з вивезення снігу з Києва проводиться вночі

    У Києві триває вивезення снігу з доріг, тротуарів і шляхопроводів. За останню добу вивезено майже 13,6 тис. тонн снігу.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Основна робота з вивезення снігу проводиться вночі, щоб менше впливати на трафік. Так, минулої ночі було залучено 360 одиниць спецтехніки. Працювали 309 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

    Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

    Крім вивезення снігу, триває доочистка тротуарів, очищення місць, де був припаркований транспорт.

    Нині працює 422 одиниці спецтехніки та 561 працівник у складі 77 бригад з ручного прибирання.

    За даними синоптиків, у Києві в четвер прогнозуються невеликі опади.

    Як повідомлялося, 17 лютого інспектори з благоустрою внесли 450 приписів та склали майже 50 протоколів за неякісне прибирання снігу та бурульок.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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