Київ тоне у смітті. Названа причина затримок із вивезенням відходів (фото, відео)

Через непрочищені дворові проїзди вивезення побутових відходів в усіх районах міста є значно ускладненим

Останнім часом у Києві спостерігаються значні затримки з вивезенням побутових відходів. Комунальники пояснюють це складними погодними умовами і внаслідок цього нерозчищеними під’їздами до сміттєвих контейнерів.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київкомунсервіс».

«У зв’язку зі складними погодними умовами, в столиці випало майже пів метра снігу, вивезення побутових відходів в усіх районах міста є значно ускладненим, за багатьма адресами відбулися збої в графіках», – йдеться в повідомленні.

Основними причинами даної ситуації комунальники вказують:

нерозчищені від снігу проїзні частині вулиць та міжквартальні проїзди;

не розчищені під'їзди до контейнерних майданчиків, (контейнери вгрузають в сніг, їх неможливо діставати);

велика кількість неправильно запаркованого автотранспорту.

«Повідомлення, які надходять від екіпажів сміттєвозів та споживачів послуги, щодо адрес, де неможливе вивезення побутових з вищезазначених причин, оперативно опрацьовуються, на їх основі готується та направляється інформація до Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду, Районних державних адміністрацій, управителів будинків щодо необхідності забезпечення доступу до таких контейнерних майданчиків. Отримавши зворотній зв’язок про розчищення та можливість заїзду, повторно направляється спецавтотранспорт для вивезення побутових відходів», – зазначили в «Київкомунсервісі».

Окремо підкреслюється, що побутові відходи вивозяться великогабаритними заднепривідними сміттєвозами, для розвантаження заповнених контейнерів має бути добре розчищений під’їзд.

«Акцентуємо увагу на тому, що де є можливість проїхати легковому автомобілю, не завжди є можливість проїхати вантажному сміттєвозу. Просимо бути уважними, зважати на погодні умови, та паркувати власний автотранспорт з урахуванням розмірів та можливості проїзду комунальної техніки», – закликали комунальники.

Нагадаємо, 22 січня на вул. Лук’янівській, 79 у Шевченківському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Так, сміттєвоз не зміг піднятися вгоду по нерозчищеній від снігу дорозі, почав сповзати вниз і протаранив автомобілі, припарковані на узбіччі.