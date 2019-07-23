На окрузі нардепа Лещенка перемогла людина забудовника Вавриша



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Нардеп Сергій Лещенко не проходить до наступного скликання парламенту

На одномандатному виборчому окрузі №220 (Подільський район Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Бондар Ганна - 37% (24 006) голосів виборців.

Друге місце по цьому округу посів депутат Київради, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Окопний, набравши 16,19% (10 502) голосів.

Лише на третьому місці опинився чинний народний депутат, самовисуванець Сергій Лещенко з 11,98% (7 775) голосів.

Офіцер юридичного департаменту Міноборони, самовисуванець Юрій Дідовець набрав 11,52% (7 477) голосів, а Ольга Арканова-Чорна від партії «Опозиційна платформа – За життя» - 6,33% (4 117).

Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.

Ганна Бондар народилася 23 лютого 1975 року в Києві, освіта вища, генеральний директор Директорату технічного регулювання в будівництві, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, безпартійнa.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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