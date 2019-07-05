«А ти скотина, умотав, трусло, падло. Я тебе посаджу». Нардеп Микитась влаштував скандал на засіданні сільради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Микитась (в білій сорочці) відчитує голову сільради Сергія Пінчука

Забудовник та депутат Максим Микитась відвідав засідання сільради, яка знаходиться в окрузі, по якому він балотується

У с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської обл. народний депутат увірвався на сесію сільради, почав нецензурно лаяти голову сільради та побив його.

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом. Провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Місцеве ЗМІ «UA:Чернігів» повідомляє, що інцидент стався між нардепом Максимом Микитасем та головою Любецької сільради Сергієм Пінчуком.

Також видання опублікувало відео сварки. На ньому видно, як Максим Микитась лається на Сергія Пінчука і погрожує йому в’язницею.

«…а ти скотина, умотав, трусло…, падло. Я тебе посаджу», - погрожує Микитась.

Після цього Пінчук попросив свого помічника викликати поліцію.

«Зараз поліція тебе забере», - сказав Микитась.

Потім він запропонував присутнім розглянути питання «діяльності даного персонажу». На що Пінчук запитав: «Це в нас допит чи що?».

«Тебе ніхто не питає», - відповів йому народний депутат.

Вже після цього Пінчук почав з кимось розмовляти телефоном і відійшов на кілька метрів. А Микитась підскочив, вирвав у голови сільради телефон і розбив апарат об стіну.

Як сказав Сергій Пінчук, він викликав швидку.

За словами речниці ГУНП у Чернігівській області Юлії Ковтун, поліції про даний конфлікт надійшов виклик. Поліція приїхала, встановила свідків події.

Нагадаємо, Максим Микитась – відомий забудовник (президент «Укрбуду») та чинний народний депутат, член групи «Воля народу». На позачергових виборах до Верховної Ради він балотується по 206-му округу, в який входить частина Чернігова, а також Ріпкинський район.