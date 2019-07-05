Нардеп Микитась прокоментував сутичку з главою ОТГ на Чернігівщині



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Нардеп Максим Микитась

Свідки і сам Максим Микитась, стверджують, що бійки не було

У селищі Любеч Чернігівської області сталася сутичка між народним депутатом по 206 округу Максимом Микитасем і головою об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Сергієм Пінчуком. Конфлікт зафільмували на телефон - на відео Микитась та Пінчук сваряться в залі селищної ради, після чого нардеп вимагає у Пінчука, щоб той вислухав людей, а не розмовляв по телефону і вихоплює його мобільний.

Сергій Пінчук уже дав свідчення поліції про те, що в ході бійки кривдник наніс йому тілесні ушкодження. Свідки і сам Максим Микитась, стверджують, що бійки не було. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Обматюкав я главу Любецької ОТГ Пінчука? Так! Бив я його? Ні! Хоча багато селян кажуть, що варто було б. Зараз громада почала процедуру відкликання голови ОТГ, тому ми побачимо ще не одну провокацію цього пана, який дуже хоче залишитися при годівниці», - повідомив народний депутат.

Він зазначив, що за час роботи Пінчука в селищі закрили відділення банку, школу, лікарню і стаціонар для літніх людей. Через безліч претензій до його роботи громада ініціювала відкликання його з посади ОТГ, зібравши майже 1300 підписів жителів.

«Пан Пінчук, якого поставили на його посаду люди, про цих самих людей забув миттєво. Він не хоче їх чути, його турбує тільки, як набити свої кишені. Байдуже ставлення до громади, загрози жителям і журналістам, яких просто виганяють з засідань, щоб «не заважали», школа без опалення взимку, а замість фінансування потрібних справ - премії собі, коханому. Чи може це обурити?» - пояснив свою реакцію Микитась.

Депутат також допустив, що його емоційність була зайвою, і попросив вибачення у присутніх під час перепалки жінок. Проте вибачатися перед Пінчуком він не має наміру.

«Негідникам я завжди говорю те, що про них думаю, в обличчя! Будемо домагатися справедливості разом з людьми», - заявив Микитась.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує хуліганські дії народного депутата Максима Микитася під час сесії селищної ради в селищі Любеч на Чернігівщині.