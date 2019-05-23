Аеропорт «Київ» подовжить злітну смугу у найближчі п’ять років



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Злітно-посадкова смуга аеропорту «Київ»

Столична влада розглядає документи щодо виділення додаткових земельних ділянок для подовження злітно-посадкової смуги

У найближчі 3-5 років в Міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського продовжать злітно-посадкову смугу для прийому важких повітряних суден.

Про це в коментарі ЦТС повідомив співвласник компанії «Майстер-Авіа» Денис Костржевський.

За його словами, документи для виділення додаткових земельних ділянок по торцях смуги знаходяться на розгляді в Київській державній міській адміністрації.

«Зараз документи щодо додаткового відведення земельних ділянок по торцях злітно-посадкової смуги знаходяться в КМДА. У планах аеропорту є в найближчі 3-5 років якимось чином подовжити ЗПС для того, щоб приймати Airbus A321 без обмежень», - зазначив він.

На питання про те, за чий рахунок може бути профінансовано будівництво, Костржевський відповів, що «швидше за все, це буде якийсь симбіоз - державно-приватне партнерство».

Раніше у Wizz Air вже заявляли про можливий відхід з «Жулян» у зв'язку з оновленням флоту за рахунок Airbus A321 і нездатністю існуючої ЗПС прийняти літак цього типу.

Коментуючи цю інформацію, глава ради директорів аеропорту зазначив, що цей аргумент угорський лоукостер використовує для тиску на повітряну гавань.

«З нашої точки зору, їх тут все влаштовує. Переговори з надання додаткових знижок і додаткового комфорту для пасажирів ведуться постійно. Одним з елементів таких переговорів є легкий елемент шантажу щодо переходу в «Бориспіль», - розповів Костржевський.

Як уже повідомлялося, злітно-посадкову смугу в «Жулянах» планують продовжити на 600 м. На реалізацію проекту потрібно 84 млн євро (або близько 2,6 млрд гривень).

Нагадаємо, що сьогодні аеропорт «Київ» офіційно відкрив нове крило терміналу «А», що має збільшити пропускну спроможність пасажирського терміналу вдвічі.