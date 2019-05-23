Аеропорт «Київ» розширився: відкрито нове крило терміналу «А» (фото)



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До 95-річного ювілею аеропорт «Київ» масштабно оновив основний термінал Фото: Аеропорт "Київ"

В реконструкцію терміналу вкладено 630 млн гривень

У четвер, 23 травня, Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського урочисто відкрив новий простір терміналу «А» для міжнародних рейсів. Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Термінал «А» був збудований до чемпіонату Євро-2012 та відкритий 17 травня 2012 року. Площа терміналу становила 14 200 кв. м.

10 місяців тому акціонери аеропорту ухвалили рішення розширити термінал «А» та вдвічі збільшити його пропускну спроможність, тим самим покращити сервіс і комфорт в аеропорту. Площа Терміналу «А» збільшилась на 9 500 кв. м і наразі загалом становить 23 700 кв. м.

На першому поверсі нового крила терміналу буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів нагляду за авіаційною безпекою. На другому – 18 стійок прикордонного контролю. В новому крилі терміналу відкриється великий магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан іспанської кухні Bellota, ресторан Varenik Fly з українськими стравами, фаст-фуд Market Plaza, декілька сувенірних крамничок.

Крім того, на привокзальній площі перед новим крилом терміналу «А» побудували новий паркінг на 135 паркомісць, це збільшить паркінг аеропорту майже на 40%.

Сума залучених у проект інвестицій оцінюється у 630 млн грн.

Відкриття оновленого Терміналу – це подарунок не лише киянам и пасажирам, але й самому аеропорту, адже 25 травня 2019 року аеропорту «Київ» виповнюється 95 років.