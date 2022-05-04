«Укравтодор» збудував 30 тимчасових переправ на «дорогах життя»

Дорожники прибрали більш ніж 700 км доріг

Дорожники оперативно відновлюють та розчищають ключові логістичні маршрути Київщини, Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини, а також, попри близькість бойових дій, Харківщини та Миколаївщини. Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

Він розповів, що дорожники виконують генеральне прибирання трас та вулиць Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера – загалом більш ніж 700 км. Крім цього, спеціалісти зводять тимчасові переправи поруч зі знищеними мостами, яких за попередніми підрахунками близько 300.

«Працюємо так оперативно, як можемо, однак мусимо: а) координуватися із військовим командуванням, б) чекати розмінування», – розповів Івко.

Він зазначив, що очищення доріг, зведення тимчасових переправ та ямковий ремонт дозволяють вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти у населені пункти воду, їжу та медикаменти, а також перевозити вантажі та реанімовувати економіку країни.

«Знищені та заміновані мости – головна перепона для транспортного сполучення. Наразі забезпечили проїзд 30 тимчасовими переправами, ще на 1 – частково», – написав заступник голови «Укравтодору».

Івко пояснив, що пріоритет надається спорудам на «дорогах життя» до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Іванкова. Так, днями було відкрито рух по «Варшавській трасі» з Києва до Житомира завдяки будівництву мосту через річку Тетерів.

«На жаль, деякі населені пункти досі залишаються відрізаними, бо доступитися до знищених штучних споруд поки не можемо. Їхнє відновлення – наше наступне завдання, котре обов’язково виконаємо, адже перемога за нами», – підкреслив Івко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про створення плану післявоєнного відновлення та розвитку України, який передбачає відбудову на всіх рівнях – безпековому, економічному, інфраструктурному та соціальному.