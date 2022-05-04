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    Де у Києві можуть лишатися міни: попередження від столичної влади

    У Києві йде розмінування - Де у Києві можуть лишатися міни: попередження від столичної влади
    У Києві йде розмінування
    фото: ДСНС України

    У Пущі-Водиці та на Виноградарі досі можуть залишатися міни

    Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії. Триває розмінування Пущі-Водиці та Виноградаря. Про це заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

    «Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар. Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – це Житомирський напрямок, Вишгородський» – зазначив він.

    Роботи з розмінування основних доріг та населених пунктів Київської області будуть завершені орієнтовано до кінця травня, повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк. Також зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін.

    Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

    Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

    Теги: росія окупанти Київ війна розмінування Україна небезпека окупація #stoprussia міни
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    Де у Києві можуть лишатися міни: попередження від столичної влади