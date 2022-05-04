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    Спікер молдовського парламенту приїхав у Бучу

    Разом з Ігорем Гросу в Україну прибув голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп - Спікер молдовського парламенту приїхав у Бучу
    Разом з Ігорем Гросу в Україну прибув голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп
    foto: Facebook/Lilian Carp

    «Цю війну необхідно зупинити, а військові злочини розслідувати та покарати», – наголосив Гросу

    Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп 4 травня прибули з візитом до України.

    За словами Гросу, він відвідав Бучу, яка пережила неймовірні звірства російської армії.

    «Цю війну необхідно зупинити, а військові злочини розслідувати та покарати», – розповів він у своєму Twitter.

    Ліліан Карп оприлюднив фото біля церкви в Бучі, де було виявлено масове поховання жертв від рук російських військ.

    Наприкінці квітня президентка Мая Санду розповіла, що спікер парламенту Ігор Гросу давно планував вирушити до Києва, але візит перенесли на пропозицію української сторони.

    Сама Санду сказала, що готова приїхати до Києва, якщо це буде корисно.

    Теги: росія окупанти Молдова війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    Спікер молдовського парламенту приїхав у Бучу