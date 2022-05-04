Під російською окупацією опинилась тисяча українських шкіл

На окупованих територіях залишаються 10-11 тисяч викладачів

Станом на сьогодні на окупованих рашистами територіях України перебувають близько 1000 шкіл. Про це сьогодні заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

«У нас десь 1000 закладів перебуває на непідконтрольній території України», – зазначив міністр освіти.

Директори більшості цих шкіл звільнилися і не співпрацюють з окупантами. На непідконтрольній території перебувають близько 10–11 тисяч викладачів.

За даними міністра, усього в Україні працює 12,7 тисячі шкіл з 13,8 тисячі, що є у країні.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет раніше говорив про те, що станом на 25 квітня всі заклади загальної і середньої освіти в 14 областях продовжують освітній процес у дистанційній формі. У трьох областях – або частково змішане, або очне навчання, в шести організовано дистанційний процес, частково – канікули, частково – навчання зупинено. У Львівській області в освітніх закладах десь наполовину здійснюється очне навчання. Понад 23 тисячі педагогічних працівників і більш ніж 600 тисяч учнів виїхали з України.

До слова, зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.

Тим часом у Києві стартував прийом заяв до перших класів. Прийом документів триватиме до 31 травня.

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