Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві (фото)

Частини ворожого БпЛА також виявили на території школи

У Дарницькому районі Києва уламок російського безпілотника впав на припаркований автомобіль та пробив його дах. Інцидент стався на Позняках 4 жовтня під час ранкової атаки РФ, повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

На оприлюднених очевидцями кадрах видно великий фрагмент безпілотника, який пробив дах автомобіля та застряг у машині. За даними місцевих Telegram-каналів, йдеться про уламок дрона «Герань-5».

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль у Дарницькому районі. На місце прямують екстрені служби.

фото з соцмереж

Крім того, у цьому ж районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків ворожих безпілотників у столиці. Бек Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у Києві.

Безпілотник влучив у дорожнє полотно переправи саме тоді, коли мостом рухалися автомобілі. Після влучання над мостом здійнявся густий дим, а на дорожньому полотні утворилася вирва.