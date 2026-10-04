Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві (фото)
Частини ворожого БпЛА також виявили на території школи
У Дарницькому районі Києва уламок російського безпілотника впав на припаркований автомобіль та пробив його дах. Інцидент стався на Позняках 4 жовтня під час ранкової атаки РФ, повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка.
На оприлюднених очевидцями кадрах видно великий фрагмент безпілотника, який пробив дах автомобіля та застряг у машині. За даними місцевих Telegram-каналів, йдеться про уламок дрона «Герань-5».
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль у Дарницькому районі. На місце прямують екстрені служби.
Крім того, у цьому ж районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території однієї зі шкіл.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків ворожих безпілотників у столиці. Бек Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у Києві.
Безпілотник влучив у дорожнє полотно переправи саме тоді, коли мостом рухалися автомобілі. Після влучання над мостом здійнявся густий дим, а на дорожньому полотні утворилася вирва.
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