Київ у 2026 році – це Лондон у 1944-му. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна

Війну швидкостей виграє не той, хто першим створив швидку зброю, а той, хто швидше до неї адаптувався

«Він боїться лише своєї нації»

Володимир Зеленський про Путіна, 22 вересня 2026 р.

У ніч на 23 вересня Росія випустила по Україні 161 ударний дрон, і половина з них – 82 – були реактивними. У Києві пошкоджено склад у Голосіївському районі, уламки спричинили пожежу на транспортному об’єкті, поранено залізничника. 11 вересня реактивні «шахеди» вдень били по столичних АЗС і будівлі «Київстару»; з 26 серпня удари по Києву тривали майже цілодобово, а 28–29 серпня повітряна тривога в столиці не вщухала понад 28 годин; 23 вересня реактивні дрони посеред дня залетіли прямо в серце столиці…

Це вже не епізоди, а система. І в ній є дві складові, які варто назвати своїми іменами: технологічна перевага, яку Росія тимчасово отримала, і стратегія, яку вона на цій перевазі збудувала.

Війна швидкостей: де Росія нас випередила…

Цифри говорять самі за себе. У 2025 році зафіксовано близько 180 застосувань реактивних ударних дронів, за перше півріччя 2026-го – вже понад 1400. Далі – вибух: 350 у червні, 1500 у липні, понад 2800 у серпні, понад 1900 за неповний вересень. Загалом, за даними Повітряних сил, по Україні випущено майже 7700 таких апаратів. Від початку серпня реактивні дрони становлять близько половини кожного нічного залпу.

Реактивний двигун змінив саму арифметику ППО. «Герань-3» летить зі швидкістю 350–550 км/год, «Герань-5» – до 600 км/год із бойовою частиною 90 кг. Для мобільної вогневої групи це означає, що час на реакцію скорочується з близько 60 секунд до приблизно шести. Основний дешевий перехоплювач летить приблизно 350 км/год, тож просто не наздоганяє ціль. Результат: якщо звичайні «шахеди» збивають на 90–95%, то реактивні – близько 60%.

Важливо розуміти, у чому саме перевага Росії. Не в ідеї: реактивні безпілотники є в багатьох армій, є вони й в України. Перевага – у серійності та дешевизні: Росія першою перетворила реактивний дрон на масовий витратний матеріал, поставлений на конвеєр в Алабузі, з китайськими турбореактивними двигунами Telefly. Додайте до цього камери, модеми mesh-мережі, наведення оператором із висоти 2–5 км і «дрони-матки», і отримаємо зброю, яка б’є точніше, глибше і, головне, вдень.

Стратегія «постійної напруги»

Україна за останні пів року болісно дістала Росію: склади, бази, нафтопереробка, логістика. Після ударів по складах у Ростовській області наприкінці серпня там навіть оголосили режим надзвичайної ситуації. Відповідь Москви виявилася не тільки воєнною, а й психологічною.

Стратегію «постійної напруги» ми визначаємо так: це режим ведення війни, за якого метою кожного окремого удару є не стільки руйнування, скільки утримання суспільства в стані безперервної загрози. Масований удар раз на тиждень місто переживає і відновлюється. Помірний, але безперервний тиск не дає ні відпочити, ні відновитися. Це ставка на емоційне виснаження, розраховане на те коротке «вікно», поки технологічна перевага ще на боці Росії. Основні способи її реалізації такі:

Розтягування атак у часі – малі групи дронів хвилями вдень і вночі, щоб тривога тривала годинами, а не хвилинами.

– малі групи дронів хвилями вдень і вночі, щоб тривога тривала годинами, а не хвилинами. Денні удари – руйнують відчуття, що «вдень безпечно», і паралізують роботу, навчання, транспорт.

– руйнують відчуття, що «вдень безпечно», і паралізують роботу, навчання, транспорт. Удари по побуту – АЗС, зв’язок, склади, транспорт: те, з чим людина стикається щодня.

– АЗС, зв’язок, склади, транспорт: те, з чим людина стикається щодня. Змішані залпи – реактивні дрони разом із приманками «Пародія» і звичайними «шахедами», з урахуванням погоди, щоб перевантажити ППО.

– реактивні дрони разом із приманками «Пародія» і звичайними «шахедами», з урахуванням погоди, щоб перевантажити ППО. Інформаційна надбудова – наративи про «хаос», «голод», «повну блокаду» і, головне, про українців, які нібито ось-ось вийдуть проти власної влади.

Останній пункт – ключ до розуміння всієї стратегії. Путін не може показати своєму народові перемоги на фронті. Тому, як сказав президент України, він боїться не України і не НАТО, а власної нації. Постійні удари – це вистава для російського глядача: «ми відповідаємо», а картинка «втомлених українців» має переконати росіян, що перемога близько і жертви не марні. Ставка Кремля подвійна: виснажити українців до протесту і водночас утримати лояльність своїх.

Стратегія «Мертве місто»: Херсон, Суми, Запоріжжя…

Друга стратегія вужча і жорстокіша. «Мертве місто» – це спроба не захопити і навіть не зруйнувати місто, а зробити життя в ньому неможливим: щоб люди виїхали, бізнес закрився, а саме місто перетворилося на порожню «сіру зону» біля фронту. Для цього Росія обрала три прифронтові обласні центри, до яких дістає не лише далекобійна, а й дешева тактична зброя.

Херсон – полігон полювання на людей. FPV-дрони з лівого берега Дніпра атакують пішоходів, автобуси, авто, волонтерів; повторними ударами «добивають» рятувальників. За перші два тижні вересня по Херсонщині випущено понад 9000 ударних дронів.

Суми – місто за кілька десятків кілометрів від кордону, по якому працюють КАБи, «Молнії», «шахеди», а тепер і реактивні дрони, що влучають просто в центр. Від початку року до кінця липня – 220 КАБів і понад 770 дронів лише по Сумській громаді; цілі – АЗС, водо- і теплопостачання, школи.

Запоріжжя – ракети, КАБи і дрони по енергетиці, транспорту й житлу: 11 серпня масований удар забрав життя шести людей, 15 вересня дрони вбили енергетика просто під час ремонту мережі.

Способи всюди однакові: вибити світло, воду й тепло, паралізувати транспорт і торгівлю, зробити мішенню ремонтні бригади й небезпечним кожен вихід на вулицю – щоб люди самі «евакуювали» місто.

Київ: ціна кожної ночі

Наслідки атаки на АЗС у Києві, 23 вересня 2026 року фото: glavcom.ua

Для киянина наслідки вже відчутні. Хронічний недосип і стрес. Втрачені години роботи і навчання в укриттях. Денні тривоги, що зупиняють бізнес і транспорт. Перебої зі зв’язком і пальним. Страх повторного удару, який влучає й у рятувальників. І найнебезпечніше – поступове звикання до думки «а може, краще поїхати». Що може зменшити ефект обох стратегій уже зараз?

Скоротити «час тривоги» – районне, а не загальноміське оповіщення. Децентралізувати життєзабезпечення – когенерація, накопичувачі, автономні котельні, резервний зв’язок у кожному районі. Навчити місто працювати під тривогою – укриття при школах, офісах, ТЦ, плани безперервності для бізнесу. Говорити швидко і чесно – правдива інформація після кожного удару вибиває ґрунт з-під фейків.

Історія вже бачила подібне

Лондон, 1944 рік. Німеччина кинула на місто крилаті снаряди Фау-1 з пульсуючим реактивним двигуном (близько 640 км/год) – нову, «неперехоплювану» зброю. За кілька тижнів британці перенесли зенітні гармати на узбережжя, впровадили радіопідривники, кинули на перехоплення найшвидші винищувачі та почали бомбити стартові позиції. До кінця серпня 1944-го в окремі дні збивали до 90% снарядів.

Рятувальники прибувають на місце вибуху літаючої бомби Фау-1 у Лондоні, 15 липня 1944 року. Залишки бомби можна побачити серед уламків (у центрі) фото: Getty Images

Сараєво, 1992–1996. 1425 днів облоги – класичне «мертве місто»: без світла, води, під постійним обстрілом. Але школи працювали в підвалах, театри грали при свічках, і місто вистояло.

Загрози найближчих 2–3 місяців…

Якщо Росія нарощуватиме обидві стратегії, до кінця 2026 року Україна ризикує зіткнутися з таким. Перше – поєднання реактивних дронів з ударами по енергетиці в холодний сезон. Друге – подальше масштабування: потужності Алабуги оцінюють у 3500–4000 дронів на місяць. Третє – «розумніші» дрони з ШІ-наведенням і дронами-матками. Четверте – виснаження запасу зенітних ракет, які доводиться витрачати на дрони. П’яте – синхронізація блекаутів з інформаційними операціями «про протести». Шосте – остаточне спустошення Херсона, Сум і Запоріжжя та відтік людей і бізнесу зі столиці.

Що має зробити Україна?

Технологічно закрити розрив у швидкостях: серійні реактивні перехоплювачі (зокрема JetKiller), дешеві зенітні ракети, більше авіації і гелікоптерів на перехопленні, щільна мережа сенсорів, РЕБ проти камер і mesh-модемів. Бити по ланцюгу – виробництво, склади, стартові майданчики, а дипломатично – постачання китайських двигунів. Цивільно – автономні громади, а для Херсона, Сум і Запоріжжя – окремі програми: антидронові сітки, підземні школи й лікарні, пріоритет у ППО, підтримка тих, хто лишається. Інформаційно – не давати Кремлю картинки внутрішнього розколу, на яку він так чекає.

Замість висновку

Поліцейський та солдат оглядають наслідки німецького авіанальоту, Портман-стріт, Лондон, 19 вересня 1940 року фото: Getty Images

Стратегія постійної напруги має слабке місце: вона працює лише доти, доки ми погоджуємося жити в стані постійної напруги. Її мішень – не стіни, а свідомість. Як показав Лондон 1944-го, війну швидкостей виграє не той, хто першим створив швидку зброю, а той, хто швидше до неї адаптувався. А для Путіна, який боїться власного народу, найстрашніше – побачити, що наш народ не зламався.