РФ атакувала Північний міст у момент, коли ним їхали автомобілі (відео)

На оприлюднених кадрах видно пряме влучання у дорожнє полотно переправи

У мережі з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту в Києві вранці 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі, повідомляє «Главком».

На оприлюднених місцевими мешканцями кадрах видно рух транспорту мостом, після чого відбувається пряме влучання у дорожнє полотно. Над місцем удару одразу здіймається густий стовп диму.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у дорожнє полотно Північного мосту. На місце атаки вирушили екстрені служби. Після удару місцеві жителі також оприлюднили кадри його наслідків. На дорожньому полотні утворилася вирва, навколо місця влучання зафіксовано пошкодження.

Нагадаємо, російські війська атакували Північний міст і напередодні, 3 жовтня. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, постраждали двоє людей. На початку жовтня ворог також неодноразово бив по Південному мосту в Києві.

Напередодні радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов пояснював, як росіянам може вдаватися прицільно атакувати опори столичних мостів. За його припущенням, у Києві можуть працювати один-три ворожі MESH-ретранслятори, які використовуються для наведення безпілотників. Бескрестнов закликав шукати такі пристрої у столиці.