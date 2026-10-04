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Росія влучила в дорогу на Північному мосту в Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія влучила в дорогу на Північному мосту в Києві
Росіяни знову атакували Північний міст у столиці
фото: скриншот з відео

На місці удару утворилася вирва, екстрені служби прямують до мосту

Російські війська вранці 4 жовтня знову атакували Північний міст у Києві. Зафіксовано влучання у дорожнє полотно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, на місце прямують екстрені служби. Інформації про можливих постраждалих наразі немає.

Місцеві жителі вже публікують у соцмережах кадри наслідків атаки. На них видно пошкодження дорожнього полотна та вирву, яка утворилася внаслідок удару.

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У мережі також з'явилися кадри моменту атаки на Північний міст. На відео зафіксовано пряме влучання у дорожнє полотно переправи, після якого здіймається стовп диму. У цей час переправою рухаються автомобілі. 

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Нагадаємо, російські війська атакували Північний міст і напередодні, 3 жовтня. Тоді внаслідок удару було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, а згодом перевели на амбулаторне лікування.

Раніше радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов пояснював, як росіянам може вдаватися прицільно атакувати опори столичних мостів. За його припущенням, у Києві можуть працювати один-три ворожі MESH-ретранслятори, які використовуються для наведення безпілотників. Бескрестнов закликав шукати такі пристрої у столиці.

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Теги: Віталій Кличко Київ дороги обстріл міст інфраструктура

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