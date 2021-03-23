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    «Уникайте скупчень у транспорті»: керівниця пресслужби столичного метрополітену розповіла про свій досвід Covid-19

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    Наталія Макогон закликає уникати людних місць - «Уникайте скупчень у транспорті»: керівниця пресслужби столичного метрополітену розповіла про свій досвід Covid-19
    Наталія Макогон закликає уникати людних місць
    Фото: Facebook

    За словами Наталії Макогон, після хвороби найважче відновлюється імунітет

    Керівник пресслужби Комунального підприємства «Київський метрополітен» Наталія Макогон розповіла про те, як їй вдалося подолати Covid-19. Як зазначила Макогон на своїй сторінці у Facebook, внаслідок хвороби може значно погіршитись імунітет.

    «Тільки вийшла з лікарняного. Потрапила вже вдруге за короткий час, після того, як перехворіла на корону. Легкий нежить під Новий рік миттю перетворився на запалення легень. Класичне для мене весняне покашлювання обернулося дуже гострим бронхітом», – написала вона.

    Також Наталя Макогон зазначає, що намагається вести активне життя, трохи займається спортом, загартовується, але це не сприяє відновленню імунітету. Має місце підвищений рівень втоми, головний біль чи безсоння.

    «Тому якщо у вас є можливість поберегтися – робіть це! Старайтеся бувати тільки на дійсно необхідних зустрічах, уникати годин пік у транспорті, домовитись наскільки це можливо, про дистанційку на роботі» – зазначає прессекретар Київського метрополітену.

    Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

    Теги: Київ громадський транспорт хвороби транспорт імунітет коронавірус
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