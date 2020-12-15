Відчуття – ніби з тебе зняли шкіру. Як я перехворів на коронавірус

Самі важливі дні 7-10. Якщо є ускладнення тут вони і проявляться

Я теж перехворів на Ковід.

Пишу про це, бо розумію, що такі історії це частина групової терапії. Ніхто не застрахований і ті хто з симптомами, їм ця хвороба запам‘ятається надовго.

Ті хто без симптомів, їм повезло. Повезло схопити невелику кількість вірусу, повезло перемогти його на початках. Імунітет у них правда буде покоротше, але до вакцини може вистачить.

Ну, досить про цих, в кого вся хвороба це два тести: позитивний і негативний за тиждень.

Давайте розкажу, як було у мене.

В чомусь мені повезло, мав їхати в Полтаву на три дні, а схопило в ніч перед відїздом. Якби встиг виїхати , історія була б наабагато гостросюжетною:)

Коротше, щось у вечорі обличчя горить. Може кава? А поміряю я температуру, це взагалі всім раджу робити у якості профілактики зранку і на ніч. 37.0 Ну таке, ні туди ні сюди. Через 10 хв вже 37,2 Ще через 10 — 37,4

За півгодини 38

Приїхали...

Далі прекрасна безсонна ніч. Заснути не вдається. Сильний озноб. 4 одіяла, а зігрітись неможливо. Ворухнеш ногою і пробиває дріж.

Ранок 38 з хвостиком.

Дружина не хворіла, тому сам за кермо і на тест. Поки є сили. Тест потрібен обов‘язково. Якщо все піде важко вас без теста не знатимуть куди везти. А якщо припре кожна хвилина важлива.

Скору «дьоргати» не хочу, стан терпимий, їм роботи і так вистачає.

Далі два дні температура 38. Тест позитивний. Ковід.

Симптоми: слабкість, відсутність нормального сна, дикий головний біль. Очима ворушити не можливо. Що повністю руйнує ідею, читати книжки, дивитись серіали, сидіти у ФБ. Не вийде.

Рятують аудіо книжки.

Перечитав «Пролітаючи над гніздом зозулі» і пару томів Вудхауза. На щось більш серйозне сил немає.

Консультуюсь з лікарем телефоном.

Ліки – класика – цинк, вітамін Д, С.

Багато води.

Дуже багато води.

П‘єш поки лізе.

Ніяких антибіотиків. Без варіантів.

На трєтю ніч температура пішла. Разом із водою. Мокрі простині, одіяло – сауна відпочиває.

На ранок 36,8

Так ще 5 днів.

З симптомів додалося відчуття ніби з тебе зняли шкіру. Аналогія ніби ви капітально обгоріли. Вщент. Так, пальцями по шкірі проведеш і в озноб кидає. Лежати, спати, носити футболку – все пече, шкрябається неймовірно.

Такого ще не було.

Голова болить вже 6 день.

З лікарем окреслили червоні лінії. Сатурація, задишка, стрибок температури з 7 дня хвороби.

Сатурацію краще міряти в динаміці. Тобто починайте на початку хвороби коли легені ще точно не ушкоджені, не так важливі абсолютні цифри як розуміння того, що сатурація змінюється.

В мене не змінювалась. 97-98.

Не міряйте лежачи і після сну.

Сядьте, дихайте рівно – міряйте.

Задишка все просто: також спокійно поміряйте кількість вдохів за хвилину. 12-14-17 норма. 22 і вище — проблема.

Самі важливі дні 7-10.

Якщо є ускладнення тут вони і проявляться.

Різкий стрибок температури за 39. Задишка і сатурація. Ось головні маркери. Тоді одразу скора і в лікарню.

В мене на 7 день поповзла до 37,7. Я напрягся. Але зупинилась. Ніч пропотів і вийшла на 36,6

Пропав запах і смак.

Все як пластилін. А їсти треба.

Бррр...

В мене в принципі все.

З симптомами – тиждень.

Загальний перебіг хвороби 17-18 днів.

Не хворійте.

Якщо захворіли – одужуйте.

Бережіть близьких.

В мене вдома більше ніхто не захворів.

Маски, окрема кімната і провітрювання.

Удачі!

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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