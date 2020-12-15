Відчуття – ніби з тебе зняли шкіру. Як я перехворів на коронавірус
Самі важливі дні 7-10. Якщо є ускладнення тут вони і проявляться
Я теж перехворів на Ковід.
Пишу про це, бо розумію, що такі історії це частина групової терапії. Ніхто не застрахований і ті хто з симптомами, їм ця хвороба запам‘ятається надовго.
Ті хто без симптомів, їм повезло. Повезло схопити невелику кількість вірусу, повезло перемогти його на початках. Імунітет у них правда буде покоротше, але до вакцини може вистачить.
Ну, досить про цих, в кого вся хвороба це два тести: позитивний і негативний за тиждень.
Давайте розкажу, як було у мене.
В чомусь мені повезло, мав їхати в Полтаву на три дні, а схопило в ніч перед відїздом. Якби встиг виїхати , історія була б наабагато гостросюжетною:)
Коротше, щось у вечорі обличчя горить. Може кава? А поміряю я температуру, це взагалі всім раджу робити у якості профілактики зранку і на ніч. 37.0 Ну таке, ні туди ні сюди. Через 10 хв вже 37,2 Ще через 10 — 37,4
За півгодини 38
Приїхали...
Далі прекрасна безсонна ніч. Заснути не вдається. Сильний озноб. 4 одіяла, а зігрітись неможливо. Ворухнеш ногою і пробиває дріж.
Ранок 38 з хвостиком.
Дружина не хворіла, тому сам за кермо і на тест. Поки є сили. Тест потрібен обов‘язково. Якщо все піде важко вас без теста не знатимуть куди везти. А якщо припре кожна хвилина важлива.
Скору «дьоргати» не хочу, стан терпимий, їм роботи і так вистачає.
Далі два дні температура 38. Тест позитивний. Ковід.
Симптоми: слабкість, відсутність нормального сна, дикий головний біль. Очима ворушити не можливо. Що повністю руйнує ідею, читати книжки, дивитись серіали, сидіти у ФБ. Не вийде.
Рятують аудіо книжки.
Перечитав «Пролітаючи над гніздом зозулі» і пару томів Вудхауза. На щось більш серйозне сил немає.
Консультуюсь з лікарем телефоном.
Ліки – класика – цинк, вітамін Д, С.
Багато води.
Дуже багато води.
П‘єш поки лізе.
Ніяких антибіотиків. Без варіантів.
На трєтю ніч температура пішла. Разом із водою. Мокрі простині, одіяло – сауна відпочиває.
На ранок 36,8
Так ще 5 днів.
З симптомів додалося відчуття ніби з тебе зняли шкіру. Аналогія ніби ви капітально обгоріли. Вщент. Так, пальцями по шкірі проведеш і в озноб кидає. Лежати, спати, носити футболку – все пече, шкрябається неймовірно.
Такого ще не було.
Голова болить вже 6 день.
З лікарем окреслили червоні лінії. Сатурація, задишка, стрибок температури з 7 дня хвороби.
Сатурацію краще міряти в динаміці. Тобто починайте на початку хвороби коли легені ще точно не ушкоджені, не так важливі абсолютні цифри як розуміння того, що сатурація змінюється.
В мене не змінювалась. 97-98.
Не міряйте лежачи і після сну.
Сядьте, дихайте рівно – міряйте.
Задишка все просто: також спокійно поміряйте кількість вдохів за хвилину. 12-14-17 норма. 22 і вище — проблема.
Самі важливі дні 7-10.
Якщо є ускладнення тут вони і проявляться.
Різкий стрибок температури за 39. Задишка і сатурація. Ось головні маркери. Тоді одразу скора і в лікарню.
В мене на 7 день поповзла до 37,7. Я напрягся. Але зупинилась. Ніч пропотів і вийшла на 36,6
Пропав запах і смак.
Все як пластилін. А їсти треба.
Бррр...
В мене в принципі все.
З симптомами – тиждень.
Загальний перебіг хвороби 17-18 днів.
Не хворійте.
Якщо захворіли – одужуйте.
Бережіть близьких.
В мене вдома більше ніхто не захворів.
Маски, окрема кімната і провітрювання.
Удачі!
Джерело: Блог Леоніда Ємця