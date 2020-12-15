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    Думки вголос

    Відчуття – ніби з тебе зняли шкіру. Як я перехворів на коронавірус

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Відчуття – ніби з тебе зняли шкіру. Як я перехворів на коронавірус

    Самі важливі дні 7-10. Якщо є ускладнення тут вони і проявляться

    Я теж перехворів на Ковід.

    Пишу про це, бо розумію, що такі історії це частина групової терапії. Ніхто не застрахований і ті хто з симптомами, їм ця хвороба запам‘ятається надовго.

    Ті хто без симптомів, їм повезло. Повезло схопити невелику кількість вірусу, повезло перемогти його на початках. Імунітет у них правда буде покоротше, але до вакцини може вистачить.

    Ну, досить про цих, в кого вся хвороба це два тести: позитивний і негативний за тиждень.

    Давайте розкажу, як було у мене.

    В чомусь мені повезло, мав їхати в Полтаву на три дні, а схопило в ніч перед відїздом. Якби встиг виїхати , історія була б наабагато гостросюжетною:)

    Коротше, щось у вечорі обличчя горить. Може кава? А поміряю я температуру, це взагалі всім раджу робити у якості профілактики зранку і на ніч. 37.0 Ну таке, ні туди ні сюди. Через 10 хв вже 37,2 Ще через 10 — 37,4

    За півгодини 38

    Приїхали...

    Далі прекрасна безсонна ніч. Заснути не вдається. Сильний озноб. 4 одіяла, а зігрітись неможливо. Ворухнеш ногою і пробиває дріж.

    Ранок 38 з хвостиком.

    Дружина не хворіла, тому сам за кермо і на тест. Поки є сили. Тест потрібен обов‘язково. Якщо все піде важко вас без теста не знатимуть куди везти. А якщо припре кожна хвилина важлива.

    Скору «дьоргати» не хочу, стан терпимий, їм роботи і так вистачає.

    Далі два дні температура 38. Тест позитивний. Ковід.

    Симптоми: слабкість, відсутність нормального сна, дикий головний біль. Очима ворушити не можливо. Що повністю руйнує ідею, читати книжки, дивитись серіали, сидіти у ФБ. Не вийде.

    Рятують аудіо книжки.

    Перечитав «Пролітаючи над гніздом зозулі» і пару томів Вудхауза. На щось більш серйозне сил немає.

    Консультуюсь з лікарем телефоном.

    Ліки – класика – цинк, вітамін Д, С.

    Багато води.

    Дуже багато води.

    П‘єш поки лізе.

    Ніяких антибіотиків. Без варіантів.

    На трєтю ніч температура пішла. Разом із водою. Мокрі простині, одіяло – сауна відпочиває.

    На ранок 36,8

    Так ще 5 днів.

    З симптомів додалося відчуття ніби з тебе зняли шкіру. Аналогія ніби ви капітально обгоріли. Вщент. Так, пальцями по шкірі проведеш і в озноб кидає. Лежати, спати, носити футболку – все пече, шкрябається неймовірно.

    Такого ще не було.

    Голова болить вже 6 день.

    З лікарем окреслили червоні лінії. Сатурація, задишка, стрибок температури з 7 дня хвороби.

    Сатурацію краще міряти в динаміці. Тобто починайте на початку хвороби коли легені ще точно не ушкоджені, не так важливі абсолютні цифри як розуміння того, що сатурація змінюється.

    В мене не змінювалась. 97-98.

    Не міряйте лежачи і після сну.

    Сядьте, дихайте рівно – міряйте.

    Задишка все просто: також спокійно поміряйте кількість вдохів за хвилину. 12-14-17 норма. 22 і вище — проблема.

    Самі важливі дні 7-10.

    Якщо є ускладнення тут вони і проявляться.

    Різкий стрибок температури за 39. Задишка і сатурація. Ось головні маркери. Тоді одразу скора і в лікарню.

    В мене на 7 день поповзла до 37,7. Я напрягся. Але зупинилась. Ніч пропотів і вийшла на 36,6

    Пропав запах і смак.

    Все як пластилін. А їсти треба.

    Бррр...

    В мене в принципі все.

    З симптомами – тиждень.

    Загальний перебіг хвороби 17-18 днів.

    Не хворійте.

    Якщо захворіли – одужуйте.

    Бережіть близьких.

    В мене вдома більше ніхто не захворів.

    Маски, окрема кімната і провітрювання.

    Удачі!

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: хвороби імунітет коронавірус
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