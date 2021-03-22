Громадський транспорт у Києві працюватиме попри карантин

Рух транспорту в столиці не буде обмежуватись

Керівництво міста визнало припинення транспортного сполучення недоцільним

Попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

Про це повідомляє РБК з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах «червоної» зони.

Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

Раніше керівники міста висловлювалися за збереження звичного руху транспорту в столиці. Але остаточне рішення мало бути прийняте сьогодні, 22 березня.