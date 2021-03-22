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    Громадський транспорт у Києві працюватиме попри карантин

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    Рух транспорту в столиці не буде обмежуватись - Громадський транспорт у Києві працюватиме попри карантин
    Рух транспорту в столиці не буде обмежуватись
    Фото: Українська правда

    Керівництво міста визнало припинення транспортного сполучення недоцільним

    Попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

    Про це повідомляє РБК з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

    Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах «червоної» зони.

    Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

    Раніше керівники міста висловлювалися за збереження звичного руху транспорту в столиці. Але остаточне рішення мало бути прийняте сьогодні, 22 березня.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро КМДА карантин транспорт
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