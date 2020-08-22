Для Києво-Святошинського району Київщини встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки



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Члени комісії обговорили подальшу підготовку до другої хвилі епідемії, яку очікують з приходом осіннього періоду

«Жовтий» рівень встановлено в містах Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів та у Бориспільському, Васильківському, Макарівському, Фастівському районах

З 00.00 години 24 серпня 2020 року для Києво-Святошинського району Київської області встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації (КОДА).

«Жовтий» рівень встановлено в містах Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів та у Бориспільському, Васильківському, Макарівському, Фастівському районах. Рішення про це було прийняте 21 серпня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Василя Володіна.

«На такі міри доводиться йти через значне збільшення хворих на коронавірус у зазначених населених пунктах. Наразі маємо чітко відпрацювати механізм для уникнення негативних наслідків та подальшого поширення хвороби», – зазначив очільник області.

На території решти районів, міст обласного значення та ОТГ Київської області застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для »зеленого» рівня епідемічної небезпеки.

Члени комісії обговорили подальшу підготовку до другої хвилі епідемії, яку очікують з приходом осіннього періоду, сприятливого для респіраторних захворювань. Наразі лікарні області повністю забезпечені засобами особистого захисту, готуються лікарні другої черги для прийому інфікованих хворих, продовжують забезпечення киснем, в тому числі замовляють концентратори та генератори кисню для хворих з ускладненнями. Також учасники засідання обговорили заходи забезпечення громадського порядку та інші питання пов’язані з життєдіяльністю регіону під час епідемічних обмежень.

Детально з заходами, що заборонені при введенні «помаранчевого» та «жовтого» рівнів небезпеки можна ознайомитися в рішенні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на сайті Київської облдержадміністрації.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.