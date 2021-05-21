Правоохоронці знайшли молодика, що зірвав прапор у центрі Києва (відео)

Уродженцю Херсона загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

Працівники карного розшуку та слідчі Печерського управління поліції в Києві встановили зловмисника, який увечері 19 травня біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону «Київська троянда» Центрального парку культури і відпочинку Києва на вул. М. Грушевського зірвав державний прапор України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення публічної наруги над Державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Уродженець міста Херсон, виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України та маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, схопився за край тканини Державного прапора України та повис на ньому таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний», – розповіли правоохоронці про злочин.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше соцмережі повідомили, що невідомий зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі в центрі Києва.