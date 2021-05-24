… і покажемо флагшток Москві. Скільки обійдеться бюджету піар Зе!Команди до Дня Незалежності?

На Київщині та у Кривому Розі зведуть за бюджеті кошти флагштоки висотою 72 м

На початку лютого 2021 року стартував столичний форум «Україна 30» за участю президента Володимира Зеленського. Цей захід центральна влада нарекла «дискусійним майданчиком, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти піднімають низку проблем, які потребують виважених рішень». Насправді ж цю платформу, як вправний серфінгист, використовує глава держави, доносячи публіці необхідні меседжі.

«Цьогоріч ми з вами будемо відзначати 30-річницю здобуття Незалежності. Не тільки один день, а весь рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій. А формат святкування 24 серпня (Дня незалежності – «Главком»), повірте, буде для України безпрецедентним», – привідкрив завісу керманич країни.

Офіційна інформація, яку вдалося зібрати «Главкому», демонструє нечуваний масштаб витрат бюджетних грошей під вивіскою патріотизму. Все підганяється до відзначення Дня Незалежності.

Важлива ремарка – у цій публікації ніхто не ставить під сумнів державні символи та боротьбу кожного з нас за незалежність країни проти різного штибу окупантів чи внутрішніх колаборантів. Питання зовсім в іншому – наскільки справедливо та раціонально йде розподіл коштів платників податків, враховуючи ті виклики, з якими сутужно справляється Україна. Насамперед це стосується подолання пандемії Covid-19. Адже, як бачимо, вірус «вразив» ціле міністерство охорони здоров’я України, яке нещодавно «втратило» свого міністра Максима Степанова.

Спочатку був Зе!Указ

Традиційно, вся вервечка офіціозу до Дня Незалежності бере початок від президентського указу. Документ про відзначення 30-ї річниці незалежності України Володимир Зеленський підписав ще 21 жовтня 2020 року. Він має суттєві відмінності із таким же указом, який вийшов до попередньої річниці Незалежності.

По-перше, цього року Зе-команда проведе парад військ на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у Києві.

По-друге, в указі до 30-річчя незалежності немає жодної згадки про Covid-19. Поза тим рік тому всі святкові заходи до незалежності, відповідно до указу, відбувалися з урахуванням ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19! Очевидно, що упущення одного важливого речення, автоматично ввімкнуло зелене світло для ще одного піар-проєкту – «Великі флагштоки».

Керівниця департаменту з питань звернень громадян офісу президента Ганна Кільова у відповіді на запит «Главкома» повідомила, що облдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування ініціюють регіональні заходи до відзначення Дня незалежності.

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Але це лише напівправда.

У розпорядження «Главкома» потрапила копія протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника офісу Зеленського Кирила Тимошенка від 22 лютого 2021 року. У цьому документі кожному з голів ОДА визначено дедлайни для реагування на поточні проблеми у своїх регіонах. Окрім «ковідних» питань, головам Вінницької, Запорізької, Херсонської і Хмельницької облдержадміністрацій доручено «вжити вичерпних заходів щодо визначення джерел фінансування про встановлення найбільшого прапору України в містах обласного значення».

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Відверто кажучи, завдання, спущене «згори», не з легких. За два роки пандемії Covid-19 місцеві скарбниці обміліли, їх не рятує навіть бюджетна децентралізація. Міським головам довелося значно скоротити видатки на інфраструктурні об’єкти (у кожному місті обласного значення знайдеться своє «велике будівництво», яке слугувало таким собі перехідним місточком під час переобрання «старих» мерів на місцевих виборах восени 2020 року), а весь фінансовий ресурс направити на медицину.

«Ініціатива встановлення прапорів міській раді та мені особисто не належить. Це ініціатива офісу президента… Прапори ініціюють у всіх обласних центрах… До мене зверталися з офісу президента, чи можемо ми співфінансувати цей об’єкт. Ми відповіли відмовою і не виділяємо на це кошти. Вважаємо, що такі об’єкти доцільніше встановлювати за кошти народної толоки», – заявив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин 15 квітня під час онлайн прийому громадян.

Чи побачить Путін український прапор?

Попри демарш з флагштоком з боку Хмельницької міської ради керівництво Хмельницької ОДА таки впоралося із поставленим завданням. Кошти на суму 5 млн грн виділили з обласного бюджету. Для цього провели бюрократичну роботу – гроші «зашили» під виглядом змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2023 роки.

На думку місцевих чиновників, таким чином вдасться підвищити рівень громадянської культури шляхом популяризації державних символів.

Після доленосного рішення голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій не зміг стримати емоцій: «У нас є кошти на встановлення найбільшого прапора. Взагалі цей прапор може бути вдвічі більшим, якщо долучаться спонсори й громадськість. Він має бути таким, його бути видно навіть з Москви», – заявив очільник області.

Чи побачить Путін український прапор у Хмельницькому? Відповідь нехай дасть читач кожен сам собі. Наразі лишень відомо, що висота флагштока становитиме 50 м і на ньому майорітиме жовто-блакитний прапор розміром 10х15 м. Він стоятиме на території дендрологічного парку «Поділля» у Хмельницькому. До флагштоку облаштують тротуари та встановлять 24 лавки і урни для сміття. Усі будівельні роботи мають бути завершені до 15 серпня.

Крім того, про готовність потратити мільйони гривень з місцевих бюджетів на «великі флагштоки» виданню «Главком» підтвердили:

Івано-Франківська ОДА: на території історико-меморіального музею імені Степана Бандери, що у селі Старий Угринів, з’явиться флагшток висотою 50 м і прапором 8х12 м. Очікувана вартість робіт – 4,4 млн грн

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Полтавська ОДА: у сквері пам’яті Героїв України, що у Полтаві, зведуть флагшток висотою 50 м для встановлення державного прапора України. Для цього з обласного бюджету виділено 2,7 млн грн

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Рівненська ОДА: поблизу облдержадміністрації (майдан Просвіти, 1) проведуть реконструкцію флагштоків та благоустрою прилеглої території. Висота флагштоку становитиме 50 м, полотно прапора – 7х10,5 м. З обласного бюджету на вказані цілі виділено 3 млн грн

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Ужгородська міська рада: на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді планується встановити 30-м флагшток. Загальна вартість будівництва разом із зоною відпочинку становить 6,3 млн грн. На момент надходження відповіді на запит (26 квітня) міський і обласний бюджет відшукали 1 млн грн

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Вінницька міська рада: флагшток висотою 50 м буде розташовуватися на схилах річки Південний Буг (вул. Миколи Оводова, 2 у Вінниці), де відбувалася переможна битва козацьких загонів. З міського бюджету виділено 300 тис. грн, які по суті спрямованона розроблення проектно-кошторисної документації. Загальна вартість об’єкта не уточняється (для перегляду натисніть на зображення)

Київська ОДА: на території парку «Перемога» у Броварах Київської області встановлять флагшток висотою 72 м і прапором 12х18 м. Вартість проєкту – 22,3 млн грн. Фінансування здійснюватиметься за кошти місцевих бюджетів. Наразі цей об’єкт включений до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021-2023 роки (для перегляду натисніть на зображення)

Кривому Рогу – 72-метровий флагшток

З’явиться велетень-флагшток і на малій батьківщині президента Володимира Зеленському. Як поінформував «Главком» директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА Олександр Кушвід, у Кривому Розі планується встановлення державного прапора в районі проспекту Металургів на території парку «Героїв». Висота флагштоку – 72 м, прапор – 12х18 м. Вартість проєкту становить 8,08 млн грн. Наразі визначено переможця тендера – ним стало дніпровське ТОВ «СК «Стройінвест».

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До речі, ця ж фірма у середині травня виграла інший ласий тендер – за 21,5 млн грн буде реконструювати частину території парку ім. Героїв в районі проспекту Металургів у місті Кривий Ріг.

P.S. У контексті нинішнього «роздирання» місцевих бюджетів заради забаганок столичних владоможців згадалася досить повчальна історія, як не дивно, того ж Києва. Торік на День Державного Прапора біля «Батьківщини-Матері» відкрили найвищий флагшток висотою 90 м. Його будівництво профінансував благодійний фонд «Майбутнє Києва», не витративши ані копійки з бюджету.

Як зазначили експерти з Transparency International Ukraine, спочатку київська влада планувала витратити на спорудження флагштоку аж 47,5 млн грн з бюджету. Однак за кілька місяців посадовці передумали і скасували тендер. Після того, як проєкт взявся втілювати у життя благодійний фонд «Майбутнє Києва», ціна рекордного флагштоку зменшилася вдвічі – до 22 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»