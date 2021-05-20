У центрі Києва невідомий зірвав державний прапор (відео)

Встановлюється особа зловмисника та його місцезнаходження

У середу, 19 травня, у самісінькому центрі Києва невідомий зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі.

Це сталося близько 18 години в Центральному парку культури і відпочинку, повідомляться на сторінці «Київ оперативний».

Цей інцидент зафіксували камери відеонагляду.

Наразі встановлюється особа зловмисника та його місцезнаходження.

Як повідомлялося, на жительку Харкова, яка влаштувала «перфоманс» із псуванням паспортів громадянина України для виїзду за кордон, склали адмінпротокол.