Утікаючи з Київщини ворог залишив датчик для орієнтації ракет – генерал ЗСУ

Мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги

Утікаючи з території Київської області, ворог залишив диверсійно-розвідувальні групи та датчики, за якими орієнтуються ракети. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич.

«Упродовж двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, покидаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, впіймали одну групу – і виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети», – заявив Грузевич.

За його словами, саме через ці обставини мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Збройних силах підтвердили загрозу нових ракетних ударів по Києву.

Окрім того, Грузевич заявив про збереженні блокпостів по столиці. Хоч проїжджі частини доріг і будуть розширювати, та пропускний режим із міркувань безпеки залишать.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Грузевич не виключає, що ворог здійснить ще одну спробу піти на Київ.