Утікаючи з Київщини ворог залишив датчик для орієнтації ракет – генерал ЗСУ
Мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги
Утікаючи з території Київської області, ворог залишив диверсійно-розвідувальні групи та датчики, за якими орієнтуються ракети. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич.
«Упродовж двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, покидаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, впіймали одну групу – і виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети», – заявив Грузевич.
За його словами, саме через ці обставини мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Збройних силах підтвердили загрозу нових ракетних ударів по Києву.
Окрім того, Грузевич заявив про збереженні блокпостів по столиці. Хоч проїжджі частини доріг і будуть розширювати, та пропускний режим із міркувань безпеки залишать.
Нагадаємо, генерал ЗСУ Грузевич не виключає, що ворог здійснить ще одну спробу піти на Київ.