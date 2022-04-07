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    Утікаючи з Київщини ворог залишив датчик для орієнтації ракет – генерал ЗСУ

    Утікаючи з Київщини ворог залишив датчик для орієнтації ракет – генерал ЗСУ
    фото censor.net

    Мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги

    Утікаючи з території Київської області, ворог залишив диверсійно-розвідувальні групи та датчики, за якими орієнтуються ракети. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Олександр Грузевич.

    «Упродовж двох днів у самому Києві виявили 16 ДРГ ворога. Тобто, покидаючи область, він залишив диверсантів. Наприклад, учора ми провели зачистку одного району, впіймали одну групу – і виявили жменю датчиків, за якими орієнтуються ракети», – заявив Грузевич.

    За його словами, саме через ці обставини мирним мешканцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Збройних силах підтвердили загрозу нових ракетних ударів по Києву.

    Окрім того, Грузевич заявив про збереженні блокпостів по столиці. Хоч проїжджі частини доріг і будуть розширювати, та пропускний режим із міркувань безпеки залишать.

    Нагадаємо, генерал ЗСУ Грузевич не виключає, що ворог здійснить ще одну спробу піти на Київ.

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна Україна окупація диверсия #stoprussia
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    Утікаючи з Київщини ворог залишив датчик для орієнтації ракет – генерал ЗСУ