Ворог здійснить ще одну спробу піти на Київ – генерал ЗСУ

У ворога було дві стратегічні цілі: вийти на кордони Донецької та Луганської областей та захопити столицю - Грузевич

Грузевич: «Вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є»

Заступник, що Українські військові вживають усіх заходів задля оборони Києва та області, утім, не виключається ще одна спроба російської армії піти на Київ. Про це заявив начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

У ворога було дві стратегічні цілі: вийти на кордони Донецької та Луганської областей та захопити столицю, розповів Грузевич.

«У нього не вдалося і там, ні там. Зараз він перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти «переможцями», бо зараз Росія, як «загнаний вовк» – тримається тільки на своїй пропаганді», – зазначив генерал.

Він також зазначив, що частина сил, яка перебувала в Білорусі, там і залишилася і це «досить сильне угруповання»: «Третину ми знищили, третину він перекидає на Схід, а третину він залишив у Білорусі. З точки стратегії і тактики, скидати з рахунків, що він повторить свій наступ…Тому що, якщо ми всі сили перекинемо на Схід, щоб його обороняти – у нього можливість «будь ласка, з іншого боку заходь». Але ми на це не купимось. Ми вживаємо усіх заходів задля оборони Києва та області», – сказав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які виїхали зі столиці до інших міст, не поспішати повертатися додому, оскільки залишається ймовірність обстрілу міста російськими окупантами.

Як повідомлялося, найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова