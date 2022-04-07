Україна запускає проєкт оцифровування наслідків російського вторгнення

Планується, що новий проєкт буде у загальному доступі

Міністерство внутрішніх справ України разом з експертами Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Мета проєкту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах. Також планується, що новий проєкт буде у загальному доступі для людей, які хочуть володіти об‘єктивними даними про свою місцевість та своє нерухоме майно», – сказано в повідомленні.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації дій та додаткової фіксації стану речей в регіоні. Перші результати роботи можна буде оцінити з наступного тижня, 11 квітня. Зокрема, фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель у місті Ірпінь.

Нагадаємо, у Бучі виявлено три місця масових поховань – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір «Променистий», де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими отворами.

Як раніше повідомлялося, у Бучі більшість людей загинуло від кульового поранення у голову.