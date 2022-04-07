Прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України (відео)

Українські військові підняли наш прапор у найвіддаленішій точці країни

Відеокадри одразу опублікували у соцмережах

Українські військові підняли над Грем‘ячем національний жовто-блакитний стяг. Відео опублікували на сторінці «Оперативне командування «Північ» у Facebook.

Відомо, що прапор підняли на флагшток підрозділи ДПС ОУВ «Сіверськ».

Ці військові стоять на захисті кордону в найпівнічнішій точці нашої батьківщини.

Нагадаємо, дещо раніше Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі.

Понтифік також поцілував прапор на знак того,що схиляє голову перед геноцидом українців, який у передмісті Києва влаштували російські військові.