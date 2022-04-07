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    Прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України (відео)

    Українські військові підняли наш прапор у найвіддаленішій точці країни - Прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України (відео)
    Українські військові підняли наш прапор у найвіддаленішій точці країни
    фото з відкритих джерел

    Відеокадри одразу опублікували у соцмережах

    Українські військові підняли над Грем‘ячем національний жовто-блакитний стяг. Відео опублікували на сторінці «Оперативне командування «Північ» у Facebook.

    Відомо, що прапор підняли на флагшток підрозділи ДПС ОУВ «Сіверськ».

    Ці військові стоять на захисті кордону в найпівнічнішій точці нашої батьківщини.

    Нагадаємо, дещо раніше Папа Римський розгорнув перед тисячами вірян прапор із Бучі.

    Понтифік також поцілував прапор на знак того,що схиляє голову перед геноцидом українців, який у передмісті Києва влаштували російські військові.

    Теги: ЗСУ війна Чернігівщина прапор Україна
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    Прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України (відео)