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    Жінка чекає, доки з-під завалів витягнуть родину. Моторошне фото з Бородянки

    Літня жінка третій день чекає на місці завалів, коли рятувальники витягнуть тіла її рідних - Жінка чекає, доки з-під завалів витягнуть родину. Моторошне фото з Бородянки
    Літня жінка третій день чекає на місці завалів, коли рятувальники витягнуть тіла її рідних
    фото: AFP

    Літня жінка розповіла рятувальникам, що під завалами залишилися її рідні

    У мережі опублікували промовисту світлину з Бородянки, на якій бабуся чекає, доки рятувальники знайдуть під завалами її родину. Фото з'явилося у Facebook-спільноті «Адмін Обухівщини».

    Відомо, що літна жінка Людмила мешкала в одному із багатоквартирних будинків Бородянки.

    1 березня російські окупанти поцілили у нього ракетою. Одна із секцій повністю перестала існувати.

    Під завалами опинилися найрідніші люди Людмили − сестра і племінник. Після звільнення Бородянки від окупантів вона прийшла на місце їх загибелі. Жінка не відходить від руїн третю добу й сподівається, що співробітники ДСНС зможуть врятувати її родину.

    Рятувальники навіть принесли бабусі стілець та поставили його, щоб жінка могла перепочивати.

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    Нагадаємо, дещо раніше співак Святослав Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра».

    Зараз вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація
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    Жінка чекає, доки з-під завалів витягнуть родину. Моторошне фото з Бородянки