Жінка чекає, доки з-під завалів витягнуть родину. Моторошне фото з Бородянки

Літня жінка третій день чекає на місці завалів, коли рятувальники витягнуть тіла її рідних

Літня жінка розповіла рятувальникам, що під завалами залишилися її рідні

У мережі опублікували промовисту світлину з Бородянки, на якій бабуся чекає, доки рятувальники знайдуть під завалами її родину. Фото з'явилося у Facebook-спільноті «Адмін Обухівщини».

Відомо, що літна жінка Людмила мешкала в одному із багатоквартирних будинків Бородянки.

1 березня російські окупанти поцілили у нього ракетою. Одна із секцій повністю перестала існувати.

Під завалами опинилися найрідніші люди Людмили − сестра і племінник. Після звільнення Бородянки від окупантів вона прийшла на місце їх загибелі. Жінка не відходить від руїн третю добу й сподівається, що співробітники ДСНС зможуть врятувати її родину.

Рятувальники навіть принесли бабусі стілець та поставили його, щоб жінка могла перепочивати.

Нагадаємо, дещо раніше співак Святослав Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра».

Зараз вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис.