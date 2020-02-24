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    Громадський бюджет-5: за тиждень подано проєктів на понад 45 млн грн

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    Громадський бюджет-5: за тиждень подано проєктів на понад 45 млн грн

    Подача проєктів завершується 11 березня

    За тиждень з 17 лютого подано 58 проєктів Громадського бюджету–5 на загальну суму 45,623 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Маємо перші результати подачі проєктів ГБ. Подано 44 (76%) малі проєкти та 14 (24%) великих проєктів: від 100 000 грн до 500 000 грн – 37 (64%), від 500 001 грн до 1 000 000 грн – 7 (12%), більш ніж 1 000 000 грн – 14 (24%)», – зазначив Поворозник.

    За його словами, серед галузей лідирує освіта, громадянське суспільство – 32 (55%) проєкти; молодь, спорт – 17 (29%); дороги, транспорт – 3 (5%); ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність) – 2 (3%); соціальний захист, інклюзія – 2 (3%); культура, туризм – 1 (2%); здоров’я – 1 (2%).

    Поки що жодного проєкту не подано у галузях: екологія, інформаційні технології, експериментальні (інноваційні, міжтематичні).

    Поворозник також нагадав, що подача проєктів завершується 11 березня, та закликав киян долучатися до подачі проєктів Громадського бюджету: «Зробимо наше місто кращим разом!».

    Нагадаємо, 17 лютого стартувала подача проєктів Громадського бюджету–5. На впровадження проєктів ГБ-5 виділено 170 млн грн. 

    Раніше повідомлялося, що у бюджеті Києва 2021 року на Громадський бюджет-5 передбачено рекордні 170 млн грн.

    Нагадаємо, бюджетом Києва на 2020 рік передбачено реалізацію 549 проєктів Громадського бюджету на суму 159,2 млн грн.
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