Бюджет на 2020 рік переглянуть за кілька тижнів – Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основними підставами для перегляду бюджету є інші, аніж очікувалося ціни на енергоресурси та нижчий курс долара

В уряді планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020 рік та вносити зміни до державного бюджету через занадто низький курс валют та нижчі ціни на енергоресурси.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час свого звіту у парламенті 21 лютого.

«Звичайно його (макроекономічний прогноз, – ред.) потрібно переглядати. Мінекономіки вже над цим активно працює. Я думаю, що у найближчі декілька тижнів ми вийдемо з новим макроекономічним прогнозом на цей рік. І, звичайно, весною нам потрібно буде повертатися до перегляду державного бюджету», – повідомив Гончарук.

Основними підставами для перегляду бюджету уряд вважає інші, аніж очікувалося при плануванні бюджету ціни на енергоресурси та нижчий курс долара. Ці показники, зокрема, впливають на надходження держави від податків.

Нагадаємо, що перші зміни до бюджету на 2020 рік депутати ухвалили 20 грудня ще попереднього року. Тоді депутати виділили додаткові 2 мільярди гривень на програми дешевих кредитів для бізнесу.

Перегляд прогнозу відбувається передусім у зв'язку з тим, що у попередньому прогнозі заклали занадто високий курс долара: 27 гривень в середньому за 2020 рік. Від цього показника держава розраховує багато показників, зокрема доходи від податків.

За січень 2020 року державний бюджет було недовиконано приблизно на чверть за доходами. Цьому сприяв занизький курс валют, який вплинув на надходження від імпорту. Нагадаємо, за результатами 2019 року доходи загального фонду державного бюджету становили 96,9% від розпису.

Читайте також: