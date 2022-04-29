Київщина: відновлено розподіл газу в 111 населених пунктах

Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини

На 12 тимчасових переправах Київської області відновлено рух, ще 4 – в роботі. Крім того, Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Завершено прокладання водогону до Ірпеня.

«Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій», - повідомив він.

В селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській ТГ повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. В селах Іванківської ТГ у 34 населених пунктах із 42 знову є вода.

«За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. Та у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна», - інформує Тимошенко.

Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах.

Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Харкові за минулу добу відновили газопостачання у 32 житлових будинках.