Київщина: відновлено розподіл газу в 111 населених пунктах
Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини
На 12 тимчасових переправах Київської області відновлено рух, ще 4 – в роботі. Крім того, Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Завершено прокладання водогону до Ірпеня.
«Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій», - повідомив він.
В селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській ТГ повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. В селах Іванківської ТГ у 34 населених пунктах із 42 знову є вода.
«За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. Та у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна», - інформує Тимошенко.
Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах.
Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.
Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Харкові за минулу добу відновили газопостачання у 32 житлових будинках.