Кличко показав наслідки влучання ракети у багатоповерхівку (відео)

Багатоповерхівку збудували недавно, тому там ще ніхто не жив

Мер Києва вважає, що ракетний удар по столиці, коли там перебував генсек ООН – це середній палець Гутеррешу від Путіна

Мер Києва Віталій Кличко 29 квітня записав відео на тлі зруйнованої ворожою ракетою багатоповерхівки у Шевченківському районі. Він зазначив, що будинок звели недавно, тому туди ще не встиг ніхто заселитися.

«Ми зробили обстеження будинку – він новозбудований, люди ще не встигли переїхати, тому ніхто не загинув. Четверо людей госпіталізовані», – сказав він.

Кличко наголосив, що ракети, випущені по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша – це привіт йому від президента РФ.

«Середній палець вам Путін показав», – сказав мер столиці.

Мер міста нагадав, що за час війни в Україні у столиці було поранено 435 мирних жителів, понад 100 загинули, серед них – четверо дітей.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок. Офіс президента одразу відреагував на обстріл Києва, де якраз перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерреш. Сам посадовець сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.