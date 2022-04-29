Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту – The Wall Street Journal

Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій щодо російських нафти та газу

Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на німецьких урядовців.

Видання зазначає, що Берлін був одним із головних противників санкцій на торгівлю нафтою і газом з Москвою, однак 27 квітня представники Німеччини в інституціях ЄС погодилися на повне ембарго на російську нафту – за умови, що Берлін отримає достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок.

За словами джерел WSJ, такі зміни політики Німеччини збільшують імовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту – рішення можливе вже наступного тижня. Утім, все ще обговорюється, як швидко ЄС припинить імпорт нафти з РФ і чи вдаватиметься до обмеження цін або зміни тарифів.

Джерела видання зазначають, що дебати в Європі щодо заборони російської нафти останніми днями рішуче змінилися, проте деякі країни залишаються обережними через економічний вплив нафтового ембарго: зокрема Угорщина, Італія, Австрія та Греція, – тоді як для ухвалення рішення заборону на нафту повинні схвалити всі 27 урядів ЄС.

За оцінками брюссельського аналітичного центру Брейгеля, ЄС купує в РФ від 3 до 3,5 млн барелів нафти на день і щодня надсилає РФ 400 млн доларів. Це становить близько 27% імпорту нафти в ЄС. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2021 році доходи від нафти і газу склали 45% федерального бюджету Росії.

До слова, Shell відмовилася від нафтопродуктів, які містять російську сировину.