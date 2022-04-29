ФСБ нагадало Путіну, як Гітлер наклав на себе руки у бункері. Оприлюднено секретні документи

ФСБ розсекретило документи про останні дні та самогубство Адольфа Гітлера. Його стан та поведінка виявилися дуже схожими на те, як під час війни проти України поводиться Володимир Путін

Російське державне ЗМІ акцентувало увагу на тремтячих руках вождя

Росіяни опублікували засекречені раніше документи про останні хвилини життя і самогубство фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Про це пише кремлівське видання РІА «Новості».

У розсекречених документах йдеться про прощання Гітлера із своїми поплічниками, а також про прохання спалити його труп після самогубства.

Документ описує стан німецького диктатора. За свідченнями особистого пілота Гітлера, груперфюрера СС Ганса Баура, «він дуже постарів і змарнів. Руки його тремтіли, для мене було ясно, що він ухвалив остаточне рішення накласти на себе руки».

Російське пропагандистське видання РІА «Новості», публікуючи ці матеріали, зробило акцент на нервуванні нацистського вождя, назвавши один із розділів статті «Тремтячі руки Гітлера».

Нагадаємо, що на недавній зустрічі іншого диктатора, російського, із міністром оборони Сергієм Шойгу, усі звернули увагу на руки Володимира Путіна. Той постійно тримався правою рукою за стіл – імовірно, щоб не виказати цим тремтінням руки.

Світові ЗМІ, проаналізувавши відеозапис, дійшли думки, що стан здоров’я постарілого кремлівського тирана залишає бажати кращого.

Крім того, видання «Проект» провело розслідування, виявивши, що хазяїн Кремля уже не перший рік тягає з собою по країні цілу купу лікарів, зокрема, хірурга-онколога.

Додамо, що Путін, як і його попередник Гітлер, на початку повномасштабного вторгнення до України теж сховався до бункеру, десь в районі Уральських гір.